LA PREVENZIONE

Dai tempi di incubazione ai sintomi dell'infezione, dalla durata della contagiosità di una persona infetta alle misure di prevenzione da adottare fino ai dubbi su quando avvertire le autorità sanitarie in caso di infezione sospetta e al rischio che sembrerebbe più basso nei bambini. Questi sono alcuni dei temi divenuti più caldi ora che il nuovo coronavirus ha iniziato a far davvero paura anche al nostro Paese. Molte le informazioni contrastanti che stanno circolando in questi giorni, specie sul web e sui social network.

Tante informazioni confuse e non di rado errate su cui invece è oggi possibile fare chiarezza rivolgendoci a fonti ufficiali, come il ministero della Salute, e ai virologi più esperti sull'argomento che stanno seguendo attentamente la situazione già dall'inizio dello scoppio dell'epidemia. Inoltre, molte delle informazioni oggi a nostra disposizione provengono da studi, seppur ancora piccoli in termini di campione e di breve durata, che sono stati di recente pubblicati su riviste scientifiche accreditate. Quasi tutti sono stati condotti in Cina dove è iniziata ed è ancora in corso l'epidemia.

Valentina Arcovio

