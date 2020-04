«La pressione sui reparti ospedalieri va diminuendo, ma quella su Microbiologia resta intatta e aumenterà». Roberto Rigoli direttore della Microbiologia di Treviso e coordinatore dei laboratori a livello regionale, da due mesi è in prima linea. Dal suo settore dipendono i tamponi: in attesa del vaccino, principale arma per arginare il virus. E il Veneto è la regione che più ha investito su questo fronte: ogni giorno vengono esaminati 10mila tamponi, a ieri quelli effettuati erano 268.069.

Dottor Rigoli, la sfida adesso è aumentare questa produzione.

«Passeremo da 10mila tamponi al giorno a 20mila. E lo possiamo fare perchè il governatore Zaia e la Regione hanno chiesto al mondo della sanità pubblica veneta, laboratori e università, di trovare alternative alla grande necessità di reattivi».

Reattivi fondamentali per i tamponi ma non facili da reperire.

«Esatto. Grazie a questi sforzi fatti da tutto il sistema regionale sanitario, siamo riusciti ad arrivare ai cosiddetti tamponi fatti in casa. Poi abbiamo messo le nostre informazioni a disposizione di tutti, anche delle aziende. Mi faccia ringraziare per questi risultati la dottoressa Vian responsabile bilogico molecolare di Treviso; e poi i dottori Valeria Biscaro, Nicoletta Santoro ed Elisabetta Benazzi».

Il Veneto può diventare autonomo su questo fronte?

«Sì, è importante diventarlo per dipendere sempre meno dalla grandi multinazionali. La prospettiva è aumentare il numero di tamponi da fare e analizzare ogni giorno. L'approccio avuto qui in Veneto dall'amministrazione regionale e dal governatore, è stato unico. Da altre parti non è stato fatto così. Qui a disposizione dei ricercatori sono state messe a disposizione strutture e risorse ed è stato chiesto di trovare vie innovative per risolvere il problema. E adesso siamo in grado di provvedere alle esigenze».

Cosa ci aspetterà nelle prossime settimane?

«L'utilizzo dei tamponi diventerà sempre più fondamentale. Fino a quando non ci sarà un vaccino, resta l'unico modo per aggredire i focolai che verranno scoperti nel territorio».

Adesso che il numero di tamponi a disposizione non è più un problema insormontabile, come procederete?

«Continueremo a farli al personale sanitario, ma non solo. Il Veneto ha deciso di non abbassare la guardia, il tampone è l'unico modo per alzare una barriera contro il virus. Inizieremo a farli anche a tutti quelli che verranno ricoverati in ospedale per una qualsiasi patologia».

Che differenza c'è tra test sierologico e tampone?

«Il test individua gli anticorpi che si formano dopo l'infezione del virus. Ci dice, insomma, se una persona ha avuto il virus. Il tampone ci dice invece se il virus c'è ancora, è l'unico modo per individuarlo. Per questo è fondamentale».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

