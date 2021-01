VENEZIA La presidente Marini ha colto l'occasione per tornare sulla vicenda Csm-Palamara, che ha scoperchiato il pentolone su diverse nomine pilotate di magistrati. «È stata un'opportunità di cambiamento che non è stata colta e dopo un anno e mezzo siamo al punto di prima». La presidente della Corte indica anche i modi per arginare lo strapotere delle correnti in magistratura per tornare alla valutazione del merito.

«Primo - ha detto - le elezioni nel Csm avvengano attraverso un presorteggio tra i magistrati. Secondo, individuare un sistema stringente per valutare i candidati agli incarichi. Terzo, valorizzare l'attività giurisdizionale fatta sul campo e non i compiti fuori ruolo. Il lavoro del magistrato è amministrare la giustizia, non altro. Quarto, ridurre il termine massimo di permanenza negli stessi uffici: 8 anni è troppo lungo». E poi, limitare gli incarichi fuori ruolo e arginare il sistema della burocrazia delle regole che porta a valutare allo stesso modo prestazioni differenti.

«Se un Pm - conclude - ha avuto 9 richieste su 10 accolte e un altro ne ha avuta una sola su 10, la valutazione per entrambi i processi sarà la medesima».

