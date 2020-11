LA PRESENTAZIONE

VENEZIA Comincia oggi un nuovo capitolo della storia Covid. Con la videoconferenza organizzativa fissata in mattinata, a cui seguirà la presentazione pubblica durante la consueta diretta televisiva e social del governatore Luca Zaia alle 12.30, inizia la sperimentazione in Veneto del test rapido fai-da-te per la diagnosi dell'infezione da Coronavirus. «Siamo i primi nel mondo a utilizzare un prodotto cinese, destinato a cambiare la vita non solo dei sanitari, ma anche dei cittadini: i nostri dati serviranno all'Istituto superiore di sanità per la definitiva validazione», annuncia Roberto Rigoli, coordinatore regionale delle 14 Microbiologie e vicepresidente nazionale dell'Associazione microbiologi clinici Italiani.

I primi 5.000 kit verranno distribuiti alle Ulss di cinque province: Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona. I dettagli saranno definiti stamattina, ma è verosimile che ciascuna Ulss riceva un migliaio di confezioni, contenenti ognuna il bastoncino, il reagente e le istruzioni, illustrate anche con le figure, in modo da essere facilmente comprensibili pure per i non addetti ai lavori. Del resto si tratta proprio di articoli destinati agli utenti finali, i quali potrebbero scoprire da sé e a casa se sono positivi al virus («con la stessa facilità con cui le donne usano il test di gravidanza»), una volta che fosse completata con successo la procedura di autorizzazione. «Test di autodiagnosi li definisce la Regione di cui il Veneto avvierà la sperimentazione per verificarne la effettiva validità scientifica. Al termine del percorso, qualora i risultati in parallelo con i tamponi molecolari ne dimostrassero l'efficacia, sarà quindi avanzata richiesta di validazione alle competenti autorità scientifiche nazionali».

In questa fase la prudenza è massima. «Parliamo di una sperimentazione clinica spiega Rigoli che come tale deve seguire tutte le prescrizioni di legge, a cominciare dalla valutazione del Comitato etico, per arrivare alla validazione dell'Iss, a cui trasmetteremo i nostri risultati. Il prodotto in questione ha già ottenuto la marcatura Ce (il marchio di conformità europea, ndr.), ma siccome è stato pensato per l'auto-somministrazione, prima di essere autorizzato deve seguire un percorso diverso e più stringente rispetto agli altri. Vengono valutati molti parametri, non solo quelli relativi alla specificità e sensibilità del test, ma anche la chiarezza nell'esecuzione, il fatto che non mostrino aspetti di nocività e altri ancora». Saranno i pazienti a sperimentarne direttamente l'utilizzo, ma all'interno dell'ospedale e sotto il controllo dei sanitari. L'idea è di partire con i pazienti del Pronto soccorso, i quali si infileranno da soli il bastoncino nelle fosse nasali e lo inseriranno nel contenitore del reagente, vedendo con i propri occhi «nel giro di 15 minuti» se compaiono le barrette che indicano la positività. Ma siccome bisognerà verificare se il sistema è affidabile, l'analisi avverrà in doppio: il campione biologico sarà infatti mandato in laboratorio per la conferma molecolare dell'esame, tecnica tuttora considerata il gold standard (e cioè il modello di riferimento) per la diagnosi dell'infezione da Coronavirus. Il microbiologo sottolinea comunque che i tamponi fai-da-te «finora hanno mostrato una grande affidabilità, oltre il 90% di sensibilità e specificità», vale a dire un'elevata capacità di identificare correttamente i soggetti positivi e quelli negativi, senza inciampare nei falsi.

Con l'autorizzazione dell'Iss, potrà scattare la vendita in farmacia, «a meno di 3 euro» stima Rigoli. I tempi? Relativamente rapidi secondo gli esperti, come veloce è l'evoluzione del mercato: «Dietro i cinesi, sono già pronti i produttori europei e americani».

