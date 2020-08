La precedenza dei banchi singoli va ai territori maggiormente a rischio Covid. In generale, comunque, senza banchi per il distanziamento sarà difficile far lezione in classe: per questo le scuole chiedono certezze sulle date di consegna. I primi arredi arriveranno a partire dal 7 settembre prossimo, una settimana prima dell'avvio delle lezioni, per poi andare avanti fino alla fine del mese di ottobre. Saranno quindi necessari quasi due mesi per portare nelle scuole italiane 2 milioni e 443.000 nuovi banchi, tra cui 2.080.000 monoposto tradizionali e il resto innovativi con le ormai note e discusse rotelle. Ma dove verranno consegnati i primi banchi? La precedenza tra le scuole verrà data seguendo 4 criteri principali: innanzitutto tramite l'indice Rt e la curva del contagio, vale a dire nelle zone dove il Covid mette più paura. Si saprà quindi a fine agosto dove intervenire prima. Poi l'assegnazione prioritaria spetta alle scuole elementari, dove i bambini devono sedersi al loro posto, verranno scaglionate le consegne anche in base alla data di apertura delle scuole nelle diverse Regioni. Infine si terrà conto delle necessità i base ai nuovi spazi aggiuntivi, da arredare.

