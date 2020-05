LA POLITICA

VENEZIA Luca Zaia premier: sogno o realtà? «No, un incubo, che è una cosa ben diversa». Il governatore del Veneto raccoglie la battuta e la rilancia oltre la rete, in un ping-pong a cui ormai è abituato, nella pressoché quotidiana pubblicazione di sondaggi e commenti che lo posizionano in continua crescita di popolarità e dunque in rampa di lancio per Roma.

LE PAROLE

Ultima in ordine di tempo è stata Repubblica, con la rilevazione di Demos che segnala per Zaia un gradimento da parte del 50% degli italiani e l'intervista a Massimo Cacciari che sembra spendere per lui parole di elogio, nei passaggi in cui sostiene che il leghista «ha affrontato la pandemia in maniera intelligente e accorta, ma non farà le scarpe a Salvini», «ha un talento per la mediazione e il compromesso, oltre che la modestia ovvero la capacità di stare al suo posto» e «potrebbe giocare le sue carte» in uno scenario di unità nazionale. Ma «ccà nisciuno è fesso», come diceva Totò e direbbe Nino D'Angelo, che peraltro all'Adnkronos consegna tutt'altra visione del momento politico («Se tutti facessero come hanno fatto Zaia in Veneto e la Santelli in Calabria la gente sarebbe lasciata allo sbando. La verità è che loro - la Lega, ndr. - devono andare sui giornali perché stanno perdendo consensi»). Tradotto: Zaia non si fida di Cacciari. «Il fatto che ci siano oppositori così importanti che dicono che sono bravo taglia corto il presidente della Regione si commenta da solo: vogliono far intendere che qualcun altro non lo è e questo non è un atto di lealtà. Comunque i sondaggi lasciano il tempo che trovano, tanto più quelli fatti in un periodo particolare della nostra storia, per cui non hanno un grande valore politico. Prova ne sia che tutti gli attori del Coronavirus hanno riscontri alti».

LA DC

Come a dire: pure il premier Giuseppe Conte, di cui Zaia assicura di non voler prendere il posto. «Non voglio andare da nessuna parte ribadisce se non a casa da questa esperienza con serenità. Ringrazio tutti ma ho preso un impegno con i veneti: non è che mi hanno cacciato dal ministero dell'Agricoltura, l'ho lasciato per venire in Veneto. Ora non ho altre aspettative e mire. Basta poi con questa storia che io sarei un democristiano. Non ho vissuto la Democrazia Cristiana, la mia unica esperienza è stata nella Liga Veneta, fin dagli ultimi anni di università. Se con il concetto di Dc si intende che il fine giustifica i mezzi, allora Machiavelli è stato il primo dei dorotei». E così, via con un'altra citazione («sennò poi dicono che non ho studiato»): «In un tema sulla mamma, Carducci scrisse: mia madre è mia madre, punto. Ecco, il segretario è il segretario, punto». Cioè Matteo Salvini. Intanto oggi Zaia sarà sentito in audizione dalla Camera sulla data delle elezioni e giudica «di buon senso» l'apertura del ministro Francesco Boccia sulla finestra estiva.

