VENEZIA Dopo 1.551 giorni di attesa, l'autonomia del Veneto è al punto zero. Non ne ha fatto cenno neanche il premier Mario Draghi, durante l'incontro con la stampa nazionale. «Evidentemente il tema non è nelle corde della Presidenza del Consiglio, ma nemmeno dei giornalisti che non hanno fatto una domanda al riguardo», commenta il governatore Luca Zaia.

Il rischio è che, di questo passo, la riforma sparisca dall'agenda. «Ma per noi è una partita irrinunciabile rilancia il presidente della Regione tanto che stiamo trattando in maniera seria con il ministro Mariastella Gelmini e ne ho parlato anche con il ministro Daniele Franco, che però non si è sbilanciato. Indubbiamente a Roma non fanno i salti di gioia quando nominiamo l'autonomia, del resto non ho mai visto i capponi fare festa a Natale...». Zaia comunque ci crede ancora, a partire dalla legge-quadro «che per ora è solo un titolo nel Collegato alla legge di Stabilità», ma che potrebbe «andare in aula già a gennaio se ci fosse un accordo».

Ma per quanto resterà il governo Draghi? Di mezzo c'è l'elezione per il Quirinale. «Se davvero Draghi deciderà di andare a fare il presidente della Repubblica dice Zaia dovrà avere la garanzia di passare al primo scrutinio, perché altrimenti sarà inevitabile che qualcuno ci legga una bocciatura della sua maggioranza. E siccome il voto è segreto, il rischio è che con una congiuntura astrale negativa ci ritroviamo senza presidente della Repubblica e senza presidente del Consiglio». Il leghista peraltro non nasconde il suo timore, nel caso in cui Draghi dovesse lasciare Palazzo Chigi: «Si aprirebbe uno scenario di incertezza totale, che non sarebbe liquidabile dicendo: La legislatura andrà sino alla fine naturale. È una preoccupazione sinceramente non da poco. Comunque sia, spero che dal voto in Parlamento esca un presidente che rappresenti tutti i cittadini».

