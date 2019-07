CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICAROMA Un accordo sul fine vita tra M5s e Lega è molto difficile ma ancora non del tutto impossibile. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti è tranchant: «È evidente ha detto ieri - che entro il 24 settembre non ci sarà nessuna legge e non ci sarà nessun decreto del governo perché non c'è alcuna intesa». «Ma quello che ci può essere - ha aggiunto - è una discussione pubblica su un tema su cui serve equilibrio e ponderazione, senza lasciarsi andare all'emotività». Nella maggioranza, però, si continua...