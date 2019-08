La politica in spiaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAEsistono convergenze parallele tra il completo grigio di Aldo Moro che scintilla sulla spiaggia di Terracina e il torso nudo di Matteo Salvini al Papeete tra Inno di Mameli e tanga di cittadinanza sparsi sui cubi? Certo che no. Anche se nella politica balneare, nell'evoluzione del linguaggio verbale del corpo c'è la fotografia del Paese. Un lungo album, prima in bianco e nero e ora sui cellulari, che racconta come i leader dal 46 a oggi abbiano comunque cercato di rassicurare o almeno di entrare in empatia con il popolo. Ha...