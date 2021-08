Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Una legge speciale per rafforzare Milano. La locomotiva d'Italia da far correre ancora più veloce. E insomma Milano come fulcro della rinascita di se stessa e dell'intero Paese. Sono le cose che dice Conte alla sua prima uscita da leader e l'esordio del nuovo capo M5S ha le forme di uno schiaffo che va a colpire Roma e la sindaca Raggi, che pure appartiene al partito stellato.Le dichiarazioni del neo-leader stellato in una...