IL CASO

ROMA L'evento elettorale di Terracina agita la Lega e l'intera provincia di Latina. Dopo il ricovero del moderatore della serata al ristorante Il Tordo, in contrada la Valle a Terracina, la situazione è precipitata tanto da costringere la Asl di Latina ad attivare un drive in dedicato. Doveva partire ieri, è slittato ad oggi e continuerà anche domani. Chi era al Tordo dovrà farsi il tampone. In quanti? Più di duecento. Forse 300. Un bagno di folla. Sabato quando i funzionari del Dipartimento di prevenzione della Asl hanno intervistato il terracinese positivo che aveva fatto da moderatore all'evento per ricostruire la mappa dei potenziali contagi. Chi ha visto negli ultimi giorni? Con chi ha avuto contatti? Ha partecipato a degli eventi? Alla risposta sono sbiancati. Alla serata della Lega c'erano centinaia di persone.

LE TAPPE

Matteo Salvini è stato informato, ma non direttamente dalla Asl di Latina, del drive in avviato per la cena di Terracina con il caso del presentatore risultato positivo al Covid, ed è pronto a fare un nuovo tampone. «Ne ho fatti diversi, farò anche questo», è la sua linea. E sia oggi sia domani al Senato c'è la possibilità di fare il tampone, ed è lì che potrebbe sottoporsi al test. La richiesta della Asl per i tamponi ai parlamentari è arrivata non direttamente ai singoli ma alla Camera e al Senato. Ed erano diversi i parlamentari - da Durigon a Zicchieri - presenti alla cena a sostengo del candidato sindaco di Terracina per il Carroccio, che poi è stato sconfitto dalla concorrente targata Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Salvini alla cena sul litorale era andato dopo che era stato a una kermesse a Formello, lì dove aveva detto di sentirsi male. Ma subito dopo aveva precisato: «Ho fatto vari tamponi, tutti negativi». Il problema è che i politici - non solo lui ma tutti e anche Conte - in attesa del risultato del test dovrebbero stare a casa come tutti i cittadini che si sottopongono alla stessa prova. Ma così non accade.

Intanto c'è un'altra cena che preoccupa qualche leghista. Ed è quella di Catania, venerdì scorso. 500 partecipanti del Carroccio - in mascherina per lo più - e distanziamento spesso travalicato. Ma anche un pranzo, il sabato, quello che i leghisti hanno chiamato il pranzo della vittoria, soddisfatti di come fosse andata l'udienza preliminare per la nave Gregoretti a cui hanno partecipato circa 200 persone. Se qualcuno dei partecipanti in queste ore dovesse risultare positivo, si aprirebbe un altro drive in per i maggiorenti della Lega, compreso il segretario.

Intanto a Terracina c'è già un primo contagiato eccellente. Il parlamentare terracinese - anche se eletto in Ciociaria - nonché coordinatore della Lega nel Lazio, Francesco Zicchieri. «Cari amici sono a comunicare che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19 - ha scritto su Fb ieri pomeriggio - Sto bene, non ha alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus! Passerà anche questa».

Nelle foto lo si vede al centro del ristorante, con lo stato maggiore della Lega, a due metri da Matteo Salvini, accanto all'ex sottosegretario al Lavoro a Claudio Durigon e all'europarlamentare Matteo Adinolfi. Hanno tutti la mascherina («Ne avevo due, una sopra all'altra» racconta proprio l'eurodeputato quasi volesse dire che aveva capito che c'era da stare attenti), tutti che parlano con lo stesso microfono che passa di mano in mano e che a questo punto è stato toccato sicuramente da due persone risultate positive.

I TIMORI

Alla Asl di Latina sono preoccupatissimi per quanto potrebbe accadere a Terracina e in tutta la provincia. Perché il cluster elettorale non è isolato. Il caso di Terracina è arrivato infatti all'indomani dei 73 nuovi riscontrati domenica, il rischio di veder lievitare ancora il numero degli ammalati, tutti concentrati a Terracina, rialimenta i timori di possibili restrizioni, come era capitato proprio in terra pontina, a Fondi, una delle prime zone rosse d'Italia.

Ieri il prefetto di Latina, Maurizio Falco, ha dichiarato che non ci saranno misure restrittive. Per il momento. Perché la Asl guarda con terrore alle centinaia di tamponi che sta processando giorno dopo giorno e che già hanno fatto raddoppiare il numero dei contagiati in provincia in appena un mese: da 700 di fine agosto a quasi 1.400 di oggi.

Mario Ajello

Vittorio Buongiorno

