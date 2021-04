Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAVERONA «Il vero problema di quella professoressa è che utilizza il suo ruolo per colpire chi ha opinioni, atteggiamenti o perfino tendenze sessuali che non corrispondono al suo cliché. L'ho provato sulla mia pelle, e come me anche una ragazza che prima prendeva in media 8,5 in tedesco. Poi, quando l'insegnante ha scoperto che era lesbica, i suoi voti sono precipitati alla media del 5. Io, che sono apertamente transessuale, ho...