LA POLEMICA

VENEZIA Verrebbe da dire che quello dei ristori sarà un pozzo senza fondo, come quello di San Patrizio, perché quando la crisi morde tutte le attività ne risentono. Si chiudono i musei e la gente non va più nelle città d'arte. Quindi, a catena, ne risentono i parcheggiatori, le guide turistiche, i ristoranti, i negozi di souvenir e anche i benzinai, perché se non si usa l'auto non c'è neanche bisogno di comprare carburante. È una situazione che riguarda l'intera Italia, ma in Veneto è peggio perché in Veneto - occhio: con il via libera del ministero della Salute - sono state aggiunte restrizioni non contemplate dai Dpcm del premier Conte. La vicenda è paradossale: la Regione del Veneto, per limitare la diffusione del contagio ha introdotto ulteriori divieti, come la chiusura dei centri commerciali nel weekend e di tutti i negozi la domenica. La perdita economica è da quantificare ma scontata, meno scontato è il fatto che il Governo abbia previsto questa variabile. Ma il tema è nell'agenda politica: le opposizioni con i parlamentari veneti Antonio De Poli (Udc), Roberta Toffanin e Marco Marin (FI) incalzano, il governatore Luca Zaia preme. E il sottosegretario Pier Paolo Baretta (Pd) assicura: «Servono interventi mirati e ripetuti nel tempo, perché il Covid comporterà un impegno finanziario prolungato. Il Governo sta lavorando a nuove misure economiche, a partire dalla legge di bilancio che prevede un fondo di 4 miliardi di euro per il ristoro delle attività più colpite dall'emergenza sanitaria». Il governatore Luca Zaia, intanto, avverte: «O il Governo assicura i ristori oppure stop alle restrizioni delle Regioni».

LE MISURE

Dunque, senza entrare nel merito della vicenda veneta, dal Governo arriva un'apertura: ci saranno altre risorse, si sta preparando un decreto Ristori Ter. Val la pena ricordare cos'è successo in questi mesi. Prima che l'Italia venisse divisa in fasce colorate, giallo, arancio, rosso, da Roma il 24 ottobre è arrivato il decreto Ristori: sono stati identificati precisi codici Ateco, cioè le attività economiche più colpite dall'emergenza Covid e per quelle è stato previsto un ristoro: dal 150 al 400% del 10% del calo del fatturato nel raffronto tra il mese di aprile 2019 e l'aprile 2020. Esempio: un ristorante che nell'aprile 2019 ha avuto un fatturato di 100mila euro e un anno dopo è passato a 10mila euro, ha avuto un saldo negativo di 90mila euro. Il 10 per cento della perdita è 9mila euro. Ipotizzando il contributo minimo del 150%, il contributo previsto per quel ristorante è pari a 13.500 euro. Per le attività sprofondate a un fatturato pari a zero, tipo le palestre, il contributo ipotizzato era del 400%. Poi l'Italia è stata divisa in fasce colorate e i contributi con il decreto Ristori 2 (che diventerà un emendamento al decreto Ristori 1) per le zone arancioni e rosse sono stati incrementati: il minimo è passato dal 150 al 200% e sono stati aggiunti alcuni codici Ateco, come i sexy shop. E le zone gialle? Per le zone gialle erano previsti sostegni, ma non sono scattate le maggiorazioni.

IL CASO VENETO

Il punto, però, è che il Veneto non è solo giallo. È giallo plus, definizione cromatica coniata da Zaia che ha firmato l'ordinanza che dal 14 novembre fissa una ulteriore stretta, tra cui la chiusura delle botteghe la domenica. Analoga ordinanza è stata adottata dall'Emilia-Romagna che però nel frattempo è diventata arancione e quindi, come il Friuli (che però ha ritirato l'ordinanza), potrà godere del decreto Ristori 2. Ma il Veneto? Il Governo non ha detto no a contributi, ma, al momento, neanche sì. Zaia ieri è stato netto: «L'ordinanza ha l'intesa del ministro della Salute e impegna il governo sui ristori. Sarebbe imbarazzante che ci fosse un ristoro solo per le misure attivate a livello nazionale».

È il concetto dei virtuosi penalizzati: decidi una stretta sanitaria per bloccare il virus ed economicamente ti pigli una stangata. E qualcuno, tra le attività economiche penalizzate, si domanda: ne valeva la pena?

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

