VENEZIA Una settimana fa l'assessore al Lavoro e all'Istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan (FdI), si cospargeva pubblicamente il capo di cenere per aver cantato l'inno fascista Faccetta nera alla radio, la Lega accettava le scuse e ammoniva: che non succeda mai più. Ieri tutti i consiglieri regionali della Lega e del gruppo Zaia Presidente hanno firmato una risoluzione «che ribadisce la ferma volontà della nostra amministrazione di respingere con forza qualsiasi manifestazione di retaggio fascista o nazista e di riproporre, appena l'emergenza sanitaria allenterà la sua morsa, la seduta speciale della Sesta commissione, invitando nuovamente gli studenti e i giovani, insieme ai loro insegnanti e ai testimoni degli orrori della Shoah». Lo ha annunciato ieri Alberto Villanova, speaker della maggioranza leghista: «Il fatto che siamo proprio noi consiglieri della maggioranza leghista a presentare questa risoluzione sottolinea quanto l'antifascismo e la tolleranza siano temi che ci stanno particolarmente a cuore. Ribadisco quanto già detto in aula consiliare pochi giorni fa: non accettiamo lezioni di democrazia da nessuno, così come non tolleriamo episodi di leggerezza da parte di nostalgici del fascismo. È scandaloso che ancora oggi ci sia chi, negando l'evidenza, rifiuta di riconoscere ciò che è stato. La recrudescenza di odio e intolleranza, sul web come nella vita reale, desta enorme preoccupazione. Il miglior antidoto perché non si ripeta l'abominio delle leggi razziali e della Shoà è la conoscenza. È quindi nostro dovere impegnarci al massimo per promuovere la Memoria come coscienza e consapevolezza viva e condivisa».

