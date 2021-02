LA POLEMICA

VENEZIA Richiesta dell'assessore regionale Elena Donazzan: «Voglio sapere quante scuole hanno accantonato i banchi con le rotelle e se al ministero sono stati certificati come idonei prima di essere distribuiti ai ragazzi». Risposta del commissario straordinario Domenico Arcuri: «I banchi forniti sono ovviamente certificati». La struttura che ha commissionato la produzione e gestito la consegna degli arredi conta di spegnere così la polemica esplosa dopo che Daniela Avanzi, segretaria veneta dello Snals, aveva sollevato dubbi sulla loro idoneità per la schiena dei ragazzi.

IL DOCUMENTO

Gli uffici di Arcuri precisano che «non viene mai chiesto ai dirigenti scolastici di certificare i banchi stessi, ma unicamente di siglare un documento di regolare ricezione della fornitura con il relativo verbale di collaudo» e questo «al fine di attestare che le forniture richieste siano state consegnate e siano conformi a quanto richiesto». Il commissario all'emergenza Covid vuole fugare l'equivoco che, con quella firma, venisse accollata ai prèsidi la responsabilità sanitaria dei banchi. «Sin dall'inizio della fase emergenziale viene aggiunto la struttura commissariale è stata e continua a essere a completa disposizione delle scuole per dare direttamente ai destinatari tutte le delucidazioni necessarie a risolvere eventuali problemi nelle forniture e nella gestione della relativa documentazione».

LA LETTERA

L'assessore Donazzan ha inviato alle scuole, e per conoscenza agli enti locali, una lettera con cui dà avvio all'annunciata indagine conoscitiva, «anche al fine di dare riscontro ai rilievi sollevati da alcune rappresentanze sindacali in occasione dei recenti tavoli di confronto sulla ripartenza della scuola». L'esponente di Fdi chiede di comunicare formalmente quanti banchi a rotelle sono stati ricevuti e utilizzati, posto che in Veneto ne erano stati forniti circa 9.000, di cui 1.444 nel Veneziano, 956 nel Padovano e 840 nel Trevigiano.

LE REAZIONI

Furiosa la reazione di Raphael Raduzzi, deputato del M5s: «Le critiche mosse, attuando una politica del terrore fatta di slogan sulla pelle dei nostri figli, sono una offesa verso un Governo che ha finalmente stanziato risorse importanti per la scuola e che oltre ai banchi innovativi, a discrezione dei dirigenti scolastici, ha portato a rinnovare oltre 2 milioni di banchi classici, una cosa mai avvenuta negli ultimi decenni». Ma proprio alla Camera il forzista Marco Marin, insieme ai colleghi veneti, ha già presentato un'interrogazione in cui stigmatizza «uno dei simboli degli sprechi dell'emergenza sanitaria» e chiede «quali iniziative urgenti e necessarie di competenza intenda intraprendere il Governo al fine accertare la veridicità dei fatti» riportati dai sindacati». Aggiunge l'azzurro Dario Bond: «È un danno erariale bello e buono. E come tale lo segnalerò alla Corte dei Conti. Ma mi preme sottolineare che quelle risorse, sprecate in malo modo, potevano e doveva essere utilizzate diversamente. Per l'informatizzazione, ad esempio». Chiude il senatore centrista Antonio De Poli: «Non siamo tuttologi. Quindi ci asteniamo dall'esprimere giudizi tecnici sui famosi banchi con le rotelle ma chiediamo al ministro Azzolina di mettere nero su bianco, per iscritto, che le sedute mobili non apportino danni al fisico dei nostri ragazzi».

