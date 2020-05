LA POLEMICA

VENEZIA Raccontano che il più duro sia stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, al punto da minacciare di ritirare la «leale collaborazione istituzionale» se non fosse stata concessa la finestra elettorale di luglio. Raccontano anche che il ministro agli Interni Luciana Lamorgese non abbia nascosto la preoccupazione, perché il rischio della rottura con le Regioni è reale. E se De Luca mantenesse fede alle parole pronunciate in piena notte, salterebbe la stessa Conferenza Stato-Regioni perché i pareri degli enti territoriali non sarebbero più espressi all'unanimità. Tutto questo è avvenuto l'altra notte, in una concitata teleconferenza cui hanno partecipato cinque governatori (Zaia per il Veneto, Toti per la Liguria, De Luca per la Campania, Emiliano per la Puglia, Ceriscioli per le Marche), il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini e il ministro Lamorgese. Oggetto: la data delle elezioni regionali. Un tema su cui il premier Giuseppe Conte è strattonato in direzioni opposte, con i governatori che chiedono di votare o il 27 luglio o il 6 settembre, mentre sul piano politico il centrodestra spinge per ritardare ulteriormente la tornata oltre il 20 settembre ipotizzato dall'esecutivo. Conte rischia di dover scegliere tra lo scontro con le Regioni e quello con le opposizioni, che potrebbero non votare il decreto all'esame della Camera. Il cui esame, intanto, è slittato all'8 giugno.

LE POSIZIONI

A complicare la vicenda c'è il tema dell'accorpamento nell'election day del referendum costituzionale, voluto dal M5s e osteggiato dal centrodestra, che potrebbe finire davanti alla Corte costituzionale. Il decreto approdato nell'aula della Camera prevede una finestra per svolgere le amministrative e il referendum tra il 15 settembre e il 15 dicembre, con il governo che ha già anticipato che la data ipotizzata è il 20 e 21 settembre per il primo turno e il referendum, e il 4 e 5 ottobre per i ballottaggi nei Comuni. In tutti gli interventi Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno chiesto uno slittamento del primo turno di almeno una settimana perché la data del 20 farebbe impattare la campagna elettorale con la stagione turistica. In più è stato chiesto di non tenere il referendum costituzionale con le amministrative, cosa a cui tiene invece M5s.

In questo quadro già teso il governo dovrebbe mettersi d'accordo con le Regioni per far coincidere il voto per il rinnovo dei loro organismi con le amministrative. Le Regioni infatti (articolo 122 della Costituzione) hanno il potere di indire le proprie elezioni in una finestra fissata a livello nazionale. Nel ruvido incontro con il ministro Lamorgese (è il Viminale che gestisce le amministrative) dai governatori è arrivato un «niet» al 20 settembre, ma in direzione opposta a quella del centrodestra. Le date preferite, come ha ribadito in giornata Giovanni Toti, sono o il 27 luglio o il 6 settembre al massimo. Richieste di cui è fatto portavoce con il Quirinale il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che ha avuto - si rende noto in ambienti politici - un colloquio telefonico con Mattarella.

L'ACCUSA

«Non c'è stato alcun accordo con le Regioni - ha detto il presidente del Veneto, Zaia - Noi, anzi, sulla questione della data delle elezioni pensiamo che non sia rispettata la Costituzione». E ha ironizzato: «La Costituzione prevede di sospendere le elezioni in caso di guerra, questo articolo lo abbiamo inaugurato con il coronavirus». E ha confermato la tensione della riunione dell'altra notte: «Tensione ce n'è stata, è stata anche messa in discussione la leale collaborazione tra le istituzioni».

Alda Vanzan

