LA POLEMICAVENEZIA «Questa Rai è simbolo del fallimento della vecchia televisione. Le tv locali in Veneto hanno fatto quello che dovrebbe fare il servizio pubblico. Hanno raccontato l'alluvione e le sofferenze di Venezia, facendo un servizio pubblico che avrebbe dovuto fare la Rai, così come hanno fatto il giorno dopo i giornali locali». Parla fuori dei denti Francesco Boccia, ministro Pd per gli Affari regionali, fresco reduce da una visita a Venezia che l'ha molto impressionato. Mentre l'ha impressionato assai meno il volume di...