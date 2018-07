CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Prima settimana di limitazione al traffico sul Sella. E primo bilancio degli operatori della zona: «Meno 40% degli incassi», secondo i calcoli del Comitato per la salvaguardia dei passi dolomitici, a cui aderiscono 96 aziende (per un totale di 608 dipendenti) distribuite fra Veneto e Trentino Alto Adige. «Ora andremo in Consiglio di Stato contro le Province di Trento e Bolzano», annuncia il presidente Osvaldo Finazzer, determinato ad impugnare le sentenze con cui i Tar locali avevano respinto i ricorsi contro la...