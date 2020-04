LA POLEMICA

VENEZIA Prima ancora che inizi la campagna elettorale per la Regione Veneto, la disputa politica è sulla data delle elezioni: è giusto che decida autonomamente il governatore Luca Zaia, specie in tempi di emergenza sanitaria? Il Pd, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella, ha chiesto che «la scelta sia frutto di un'intesa e non di una singola persona», invitando Zaia a valutare la data con l'opposizione. Al che Zaia, in diretta Facebook e televisiva, è andato su tutte le furie, prima sostenendo che la data è competenza del Governo mentre spetta al governatore indire le elezioni (tanto che poi il presidente della Liguria Giovanni Toti ha precisato: «Sulle elezioni insieme ai governatori Zaia, De Luca e ad altri, abbiamo già indicato al ministro degli Interni la data del 12 luglio»), poi dicendo che in piena emergenza sanitaria, con morti e ricoverati, ha altro a cui pensare: «E dovrei convocare le opposizioni?».

Che si sia in clima elettorale ormai è lampante. La curva dei morti e dei ricoverati è in discesa, si stanno programmando le riaperture, la Lega di Zaia può solo andare all'incasso (lista del presidente permettendo), mentre Pd e M5s devono ribadire a livello locale l'attività del governo giallo-rosso. Così ieri il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta, Pd, tra l'altro candidato sindaco a Venezia, ha ricordato che nel decreto di aprile, che dovrebbe essere varato alla fine della prossima settimana, si dovrebbe arrivare ad un aumento del bonus da 600 a 800 euro, alla proroga della Cassa integrazione e all'introduzione del reddito di emergenza. Quanto ai Comuni, è stato ipotizzato «uno stanziamento di 3 miliardi».

Il sottosegretario all'Interno, Achille Variati, Pd, ha reso noti i dati dei controlli in Veneto, sottolineando il senso di responsabilità dei veneti: dal 10 marzo al 15 aprile, solo 41 i denunciati per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto in quarantena, positivi al coronavirus, su un totale di 334.280 controlli. E il sottosegretario Martella ha rintuzzato la Lega del governatore del Veneto: «Zaia dice che l'Europa non c'è, ma qualcosa in queste settimane ha fatto». E citando il piano da 1600 miliardi ha fatto presente che «la Lega non l'ha votato, in un certo modo mettendosi contro gli interessi nazionali. Non mi pare sia stato un passaggio particolarmente brillante».

