LA POLEMICA

VENEZIA Oggi gli ambasciatori dell'Unione europea si riuniranno per valutare la proposta di inserire il rosso scuro nella classificazione delle aree in cui la circolazione del virus è massima. Ma a Nordest è trasversale il muro della politica contro l'idea della Commissione: in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, che secondo le prime simulazioni risulterebbero appunto dark red insieme all'Alto Adige e all'Emilia Romagna, la perplessità va dalla Lega al Partito Democratico. Preoccupato è anche il mondo delle imprese, in particolare per quelle vocate alle esportazioni, che pagherebbero il dazio del tampone alla partenza e della quarantena all'arrivo.

L'INTERROGAZIONE

Nel mirino è finito il parametro dell'incidenza, calcolata nei 14 giorni, quando risulta superiore a 500 contagi ogni 100.000 abitanti. «È una classificazione completamente sbagliata che non tiene minimamente conto dell'enorme numero di tamponi fatti dalle nostre Regioni rispetto ad altre realtà», tuona l'europarlamentare leghista Mara Bizzotto, che ha presentato un'interrogazione urgente per chiedere che «Bruxelles e l'Ecdc (Centro europeo per il controllo delle malattie) modifichino rapidamente i criteri di valutazione con cui vengono definite le zone rosse scuro». La collega di gruppo Rosanna Conte concorda. «Ma sarebbe ingiusto precisa prendersela solo con Bruxelles: la colpa è anche del governo italiano, che fa finta di non sapere, ma ha avallato finora tutte le misure della Commissione. Compresa la nuova e inutile zona rosso scuro». Un colore che l'eurodeputata dem Alessandra Moretti afferma di comprendere negli obiettivi («Evitare la chiusura delle frontiere come avvenuto la primavera scorsa»), ma non nel requisito, almeno per come viene attualmente prospettato: «Sarebbe fondamentale armonizzare e standardizzare i metodi di tracciamento, di controllo e di screening per evitare che i paesi o le regioni europee che fanno un maggior numero di test si trovino paradossalmente svantaggiate».

L'INTERLOCUZIONE

L'assessore regionale Manuela Lanzarin, a nome del Veneto, fa sapere che «c'è da parte del presidente Luca Zaia un'interlocuzione con il ministro Roberto Speranza, che sarà interlocutore con l'Ue». Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, confida in un ripensamento: «Mi sembra una cosa molto aleatoria, che non accadrà. Già i dati di questa settimana mostreranno che saremo sotto i 500 per 100.000 abitanti». Ci conta pure Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Veneto: «C'è il pericolo che in questo momento di estrema difficoltà, la nuova mappa del rischio proposta dalla Ue sia un macigno per quelle imprese di metalmeccanica, installazione, mobili e trasporti, solo per citare i più importanti, che dal mercato europeo traggono i maggiori benefici mantenendo viva l'occupazione e l'economia della regione. Le nostre imprese stanno già affrontando con difficoltà le restrizioni adottate da alcuni Paesi extra Ue come la Cina, sarebbe drammatico se ciò si estendesse al grande mercato europeo».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA