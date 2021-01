LA POLEMICA

VENEZIA «Le pressioni sui primari fatte dalla Regione Veneto per screditare Andrea Crisanti». Così L'Espresso, oggi in edicola, afferma di svelare «i retroscena politici della gestione della pandemia nelle zone più colpite», sostenendo che Anna Maria Cattelan e Vito Cianci, direttori rispettivamente delle Malattie infettive e del Pronto soccorso nell'Azienda ospedaliera di Padova, sarebbero stati «presi per il collo, con tutte le relative possibili minacce sottostanti» dalle «alte sfere», allo scopo di «prendere le distanze dallo studio sui limiti dei test rapidi» condotto dal responsabile di Microbiologia e virologia, attraverso una lettera indirizzata all'allora direttore generale Luciano Flor e «passata» a «un giornale veneto». Ebbene, quel quotidiano è Il Gazzettino, a cui i diretti interessati ora confermano quanto scritto all'epoca e smentiscono qualsiasi interferenza.

Dopo mesi di alta tensione sui meriti per lo screening di Vo', e al culmine della polemica sulla validità dei tamponi rapidi, il 21 ottobre Crisanti aveva trasmesso a Flor e alla Regione gli esiti di un approfondimento svolto su 1.593 pazienti, secondo cui «su un totale di 61 campioni risultati positivi al test molecolare, 18 sono risultati negativi al test antigenico», per cui quest'ultimo non poteva essere ritenuto affidabile. Lo stesso professore, in un'intervista ai quotidiani veneti del gruppo Gedi, il 30 ottobre aveva aggiunto di aver effettuato la comparazione «in collaborazione con le Malattie infettive e il Pronto soccorso». Così il 2 novembre era arrivata la lunga e articolata risposta dei due primari, poi pubblicata il 14 novembre dal nostro giornale, che si concludeva in tono perentorio: «Noi non siamo mai stati contattati dal Prof. Crisanti o da suoi collaboratori per discutere circa un eventuale disegno progettuale di ricerca né la metodologia di lavoro e i relativi risultati».

Adesso il settimanale rivela l'invio a Flor di una seconda missiva da parte di Cianci e Cattelan, «con la precisazione che la verifica sui test rapidi era avvenuta nell'ambito di un approfondimento diagnostico in pazienti sintomatici per sospetto covid-19 sulla base di criteri clinici e gestionali» Da noi interpellato, Cianci conferma: «Abbiamo ribadito il concetto e cioè che l'utilizzo dei tamponi antigenici in parallelo ai molecolari aveva una finalità squisitamente mirata alla gestione clinica dei pazienti, non ad attività di ricerca o di studio». Ma la domanda centrale è un'altra: è vero che avete ricevuto pressioni e minacce per scrivere quella lettera? Risposta di Cianci: «Zero di zero, non ho mai subìto un'intimidazione in vita mia, figuriamoci per questa cosa. Lunedì incontreremo il direttore Daniele Donato (reggente dell'Azienda, ndr.): vogliamo capire come tutelarci da travisamenti e strumentalizzazioni». Dura è anche la replica di Flor, attuale dg della Sanità in Regione: «Ovvio che mi riservo ogni azione a tutela della correttezza dell'operato dell'Azienda ospedaliera. Screditare? Mi sembra sicuramente impossibile screditare uno scienziato in base a uno studio che, in effetti, non esiste. Il tema di cui si parla è insomma uno studio che non c'è. Io stesso chiesi formalmente, per iscritto, al prof. Crisanti di consegnarmelo. Per tutta risposta ricevetti una nota che non mi sento proprio di qualificare alla stregua di uno studio scientifico. Su questo tema non solo non ho conoscenza di uno studio pubblicato o reso pubblico, ma nemmeno della stessa richiesta a condurre lo studio. Non mi risulta inoltre nessun parere del comitato etico su questo studio fantasma. E nemmeno un finanziamento a condurre la ricerca».

