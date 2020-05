LA POLEMICA

VENEZIA Le opposizioni si lamentano perché Luca Zaia è sempre in tivù, ha un tasso di gradimento del 91% («E il 92% all'amministrazione, è questa la più grande soddisfazione: la squadra») e nel caso in cui si andasse ad elezioni a luglio, la campagna elettorale sarebbe impari? «La campagna elettorale ha dei tempi fissati dalla legge, faccio presente che ci sono i social. Certo - ha detto ieri Zaia riferendosi agli avversari - sono molto performanti quando c'è da sputtanare». Il tema delle elezioni in estate continua a tenere banco perché la giunta veneta ha approvato un disegno di legge, che domani sarà all'esame della Prima commissione, che accorcia da 60 a 50 i giorni per indire le elezioni. «Un provvedimento del tutto prudenziale - ha detto Zaia - per allinearsi alle altre Regioni, che hanno tempi di indizione di 50 giorni, tranne le Marche che ne hanno 55, nel caso in cui il Governo decidesse di fissare le elezioni per il 26 luglio o il 5 agosto». Se, invece, non sarà concessa la finestra elettorale estiva, Zaia ha annunciato che farà «accesso gli atti sul parere del Comitato tecnico scientifico nazionale».

Tiene banco anche il tema degli aiuti alle zone rosse: «Un errore escludere il Veneto», ha detto Zaia. «Un pasticcio», ha rincarato il senatore Antonio De Poli (Udc) riferendosi alle contraddizioni della norma che escluderebbe dai fondi le province venete di Padova, Treviso e Venezia: «Sarebbe l'ennesima discriminazione - ha detto De Poli - nei confronti di un territorio, il Veneto che, insieme alla Lombardia, ha dovuto fronteggiare per primo questa grande emergenza». (al.va.)

