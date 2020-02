LA POLEMICA

VENEZIA La polemica del giorno, mentre il Veneto, dalla Chiesa all'impresa, chiede di tornare alla normalità, è sui tamponi. Il Veneto ne ha fatti troppi, dice Walter Ricciardi, Oms. Non è così, ribatte Francesca Russo, direttore della Direzione Prevenzione e Sanità pubblica della Regione Veneto. Una cosa è certa: in Veneto ci sono tanti contagiati perché si fanno tanti test. I dati assoluti sono i seguenti: 116 positivi al coronavirus su oltre 6.800 persone esaminate. Solo la Lombardia ha fatto più esami. E, dipende da come la si veda, potrebbe anche essere un motivo di orgoglio: l'Italia i controlli li fa, qualcun altro, anche in Europa, no. Eppure c'è chi sostiene che il Veneto abbia sbagliato.

L'ACCUSA

E' la tesi di Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Oms, nominato lunedì dal ministro Roberto Speranza consigliere per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali. Chi ha dato l'indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato, dice Ricciardi: «La strategia del Veneto non è stata corretta perché ha derogato all'evidenza scientifica. Le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, riprese dall'ordinanza del ministro della Salute del 21 febbraio, non sono state applicate». Non solo: il risultato delle positività è stato anticipato dalle Regioni, Veneto e Liguria, prima della risposta definitiva, e «il ministero della Salute per obbligo di trasparenza si è trovato nelle condizioni di comunicare all'Oms queste informazioni». Ora però «finalmente» si è deciso che i test «vengano fatti solo a chi ha i sintomi di un'infezione respiratoria e proviene da una zona a rischio, anche italiana, o ha avuto contatti con i malati. Bisognava fare così da subito».

LA REPLICA

Troppi tamponi? «Quando c'è stata la prima notizia su Vo' e sembrava che fosse solo un focolaio si è deciso di dare la possibilità ai cittadini preoccupati di fare i tamponi. Se questa è una colpa, beh, abbiamo la colpa di avere detto che si voleva estendere il controllo a tutti i cittadini. Stiamo parlando di una piccola comunità», ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia. «Noi - ha aggiunto - non abbiamo mai fatto i tamponi a tutti quelli che si presentano, abbiamo seguito le linee guida». E, ha puntualizzato il governatore, non c'è neanche stata una sovrastima dei casi di coronavirus comunicati dalle Regioni: «Non ci risulta che ci sia in Veneto un caso positivo che l'Istituto superiore di sanità non abbia detto sia positivo».

«Non credo ci sia stato un uso sbagliato dei tamponi. Non lo credo perché abbiamo seguito le indicazioni delle circolari che il ministero ha mandato a tutte le Regioni», ha detto il direttore della Direzione Prevenzione e Sanità pubblica della Regione Veneto, Francesca Russo. «Una volta individuati i casi, che abbiamo individuato solo perché abbiamo fatto una diagnosi differenziale in pazienti che non avevano il criterio epidemiologico - ha detto Russo - abbiamo naturalmente proseguito con la ricerca e il rintraccio dei contatti così come ci chiede il ministero. Non era ancora chiaro se anche ai soggetti asintomatici dovessero essere fatti i tamponi, e quindi li abbiamo fatti». L'altro ieri, ha ricordato, «il ministero ha mandato delle precisazioni e quindi abbiamo cominciato a procedere alla stesura di una flow-chart che identifichi l'utilizzo del tampone per i soggetti che presentano sintomi, seguendo la nuova definizione di caso che il ministero ha incluso nella circolare del 22 febbraio». «Non dico che ci saranno meno tamponi - ha sottolineato Russo - ma si faranno quando il paziente presenta una qualche forma di sintomatologia che ne giustifichi l'attuazione».

L'ACCADEMICO

Per Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Università di Padova, bisogna sfatare il luogo comune che l'Italia abbia fatto troppi test: «Fino a cinque giorni fa avevamo fatto solo cento test perché ci eravamo attenuti alle direttive della Regione e del ministero. Negli ultimi quattro giorni abbiamo analizzato circa 5 mila test, quindi più di mille al giorno. Forse è il più grande campione al mondo per verificare qual è il tasso di riduzione dell'infezione, e per capire come l'infezione si trasmette all'interno di un nucleo famigliare e attraverso i contatti».

IL M5S

E per una volta pare esserci assonanza tra il Veneto leghista e il M5s: «Non possiamo essere colpevoli di aver fatto più controlli di tutti. Abbiamo fatto 1000 tamponi, non può essere una colpa - ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - La diffusione del coronavirus riguarda in Veneto lo 0,2% e in Lombardia lo 0,5% del territorio, vale a dire lo 0,1% del territorio nazionale. In questo momento in Italia, senza voler minimizzare, sono coinvolti poco più di dieci comuni. Se i nostri figli vanno a scuola nella maggioranza delle scuole questo significa che anche gli stranieri possono venire qui come turisti e come investitori».

