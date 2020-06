LA POLEMICA

VENEZIA L'anno scorso (ma il voto era riferito al 2017) aveva preso la più brutta delle pagelle, ultimo in classifica, ma non aveva battuto ciglio. Quantomeno, non pubblicamente. Quest'anno (riferito al 2018) si è trovato nuovamente in coda, ultimissimo tra i direttori generali della sanità veneta, appena 74,51 punti su 100, il che significa un premio di appena 22.353 euro su un massimo di 30mila da aggiungere alla paga lorda di 154mila euro annui, ma stavolta Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, non è stato zitto. «Questo è un avviso di sfratto e sono pronto ad andarmene in qualunque momento», ha detto in un'intervista al Mattino di Padova. Va da sè, l'argomento ha monopolizzato la conferenza stampa del governatore Luca Zaia dall'unità di crisi della Protezione civile di Marghera. «I manager li ho scelti io. Flor ha il suo posto e resta lì, se va via lo sceglie lui», è sbottato il presidente della Regione, visibilmente seccato.

IL MECCANISMO

Ma se, come ha detto Zaia, «nessuno mette in discussione che l'azienda ospedaliera di Padova sia un punto di riferimento nazionale», com'è che Flor continua a prendere voti bassi? È solo una questione di parametri? Ad esempio: se all'Azienda ospedaliera c'è un luminare e tutti vogliono farsi operare da lui, è chiaro che le liste di attesa si allunghino. E qui va fatto un riassunto del meccanismo di premialità: su 100 punti, 20 spettano alla Quinta commissione (che valuta il rispetto della programmazione regionale), altri 20 ai sindaci (che giudicano la qualità e l'efficacia dell'organizzazione dei servizi sociosanitari sul territorio) e ulteriori 60 alla giunta sul rispetto dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza. Per quanto riguarda, invece, gli ospedali collegati alle Università (quindi le Aziende di Padova e di Verona) e l'Istituto oncologico veneto (Iov), ma anche Azienda Zero, il giudizio della giunta pesa 80 punti e gli altri 20 sono dei consiglieri regionali. Ieri Zaia ha detto che la giunta non mette bocca sui voti («Aggiustarli sarebbe un reato») e che si limita a prendere atto dei parametri e delle valutazioni tecniche. Fatto sta che, come nel 2017, anche nel 2018 - e qui bisognerebbe chiedere come mai servono due anni per un giudizio - l'Azienda ospedaliera di Flor è arrivata ultima, con quasi 9 punti in meno rispetto a Verona.

LA CLASSIFICA

Per quanto riguarda le Ulss, al primo posto la Dolomiti con il direttore Adriano Rasi Caldogno che si aggiudica il punteggio più alto (e un premio di 28.539 euro). Ha recuperato bene, dopo la vicenda del software sui tempi di attesa, la Serenissima con Giuseppe Dal Ben, classificatosi secondo. Quanto a Flor, c'è da dire che non solo la giunta, ma anche la Commissione Sanità ha dato un voto basso (18,5) rispetto a Verona (20, il massimo).

E all'azienda ospedaliera di Padova adesso cosa succederà? Flor, che ha detto di sentirsi «sfrattato», si dimetterà? «Le dimissioni? Non si minacciano, si danno. Se il problema sono io, ne prendo atto», ha detto ieri Flor. Che però non ritratta le dichiarazioni: «Quando una cosa è sbagliata, bisogna avere il coraggio di dirlo. E io lo dico. Se il metodo fa arrivare l'ospedale di Padova ultimo in Veneto, vuol dire che è sbagliato perché non è possibile». Tema su cui anche Zaia ha concordato: «Probabilmente la griglia degli indicatori non prende in considerazione le peculiarità dell'Azienda ospedaliera». Quella padovana, evidentemente.

Al.Va.

