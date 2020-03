LA POLEMICA

VENEZIA In principio, ieri mattina, fu Burioni Roberto, virologo e voce chiara del mondo della scienza. Senza mezzi termini aveva cinguettato su Twitter contro l'iniziativa dell'Associazione Piazza San Marco e dei suoi caffè: di qui a fine mese prendi un aperitivo tra le 17 e le 20 e l'altro lo offre la ditta. In una città inserita dal Governo nella zona gialla - cioè intermedia - del diffondersi del contagio. «Venezia: aperitivo gratis in Piazza San Marco per ripartire. Ma lo avete capito che la gente deve stare a casa altrimenti quello che riparte è il virus?», il tweet di ieri mattina del virologo che sul proprio profilo ha scatenato una ridda di commenti legati all'iniziativa, spaccando anche la platea.

Una presa di posizione ripresa nel pomeriggio di ieri dalla pagina internet ufficiale del Gambero Rosso. «Venezia non può essere lasciata sola - è l'inizio del passaggio chiave del post - Diverso, però, ci sembra l'appello a contravvenire al sopraccitato buon senso: se è giusto non svuotare i ristoranti (di Venezia, come delle altre città d'Italia), è certamente meno prudente incentivare raduni di piazza e assembramenti al banco del bar proprio quando l'unica arma che abbiamo per ridurre l'impatto del contagio è minimizzare le relazioni sociali».

E Venezia? Ieri sera, alle 18, Piazza San Marco, quello che è uno dei salotti più belli del mondo, non brulicava. Sotto i portici delle Procuratie Vecchie circa duecento persone brindavano e chiacchieravano all'esterno e sui tavolini dei caffè Lavena e Quadri, di solito imbottiti di turisti da ogni parte del globo e svuotati della loro anima veneziana. La stessa che l'Associazione Piazza San Marco vuole ora recuperare. «Volete parlare di Burioni immagino» scherzano Claudio Vernier, presidente dell'Associazone e titolare del caffè Al Todaro e Raffaele Alajmo, titolare del Gran Caffè Quadri. Assieme, seduti al Quadri, alzano lo scudo a difesa dell'iniziativa. «Forse il professor Burioni si immaginava un rave party in Piazza San Marco - attacca Alajmo - Ci sono i tavoli pieni, ma non è un'idea lanciata per guadagnare: con il prezzo di un aperitivo se ne vendono due. La Piazza non è invasa da un assembramento di persone». «Bene, e se chiudessero i caffè di piazza allora? - si chiede Vernier - Noi rispettiamo le regole nell'alveo di quelle che ci sono state date. I tavoli sono a distanza, non serviamo al banco. Se cambiano ancora la normativa ci adegueremo. Siamo con gli occhi del mondo puntati addosso, non possiamo sbagliare, per noi è un momento importante e decisivo per rinascere».

Poco più in là al caffè Lavena è lo stesso direttore Massimo Milanese a far rispettare il decreto del Consiglio dei ministri filtrando gli ingressi, come scritto sul cartello affisso alla porta. Si entra, quando un altro esce. «L'iniziativa va bene - commenta, mentre fa da usciere - Siamo sotto pressione perché lo è tutta la città. È un aperitivo per Venezia, questo il senso. Meno male che c'è questo». Di giorno i gran caffè sono vuoti. Ed è il senso ultimo della paura.

Nicola Munaro

