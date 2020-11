LA POLEMICA

VENEZIA Il premier Giuseppe Conte l'ha ribadito ieri nell'informativa a Camera e Senato: «Il commissario Domenico Arcuri ha acquistato 10 milioni di test rapidi che verranno distribuiti a Asl e medici di medicina generale, destinati anche alla scuola, in modo da ridurre le quarantene». Ciononostante, dopo lo scontro fra il professor Andrea Crisanti (che li contesta) e l'istituto Spallanzani (che li sostiene), continuano a rinfocolarsi le polemiche attorno ai tamponi antigenici, cioè agli strumenti che in pochi minuti rilevano la presenza delle proteine sulla superficie del virus (a differenza di quelli molecolari, che invece hanno bisogno di ore per individuare i frammenti del materiale genetico di cui è composto il patogeno). Secondo la FismeLab, cioè la Federazione delle società scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio, la minore precisione diagnostica è bilanciata dalla semplicità dell'esecuzione e dal contenimento dei tempi. Si tratta della risposta a uno studio del Ceinge di Napoli, centro di ricerca sulle biotecnologie avanzate dell'Università Federico II, il quale ha evidenziato che l'esame veloce ha un'affidabilità non superiore al 50%.

LA SENSIBILITÀ

È tutta una questione di sensibilità, che in questo campo indica la capacità del test di risultare positivo se applicato a un soggetto infetto. Quella dell'analisi molecolare, eseguita in laboratorio, è molto alta; invece nell'esame antigenico, effettuato nei drive-in delle Ulss e negli ambulatori dei medici di base, tale qualità è più bassa. Per questo l'opportunità di utilizzare un sistema o l'altro dipende dalla situazione. Proprio ieri il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità hanno pubblicato una nuova guida, secondo cui il tampone molecolare è da preferire in presenza di un caso sospetto sintomatico, mentre il test rapido può essere la prima scelta per un contatto stretto di un caso confermato.

LA RASSICURAZIONE

Non a caso dalla Federazione della medicina di laboratorio, di cui è vicepresidente nazionale il trevigiano Bruno Biasioli, arriva la rassicurazione: «La sensibilità diagnostica appare inferiore in pazienti con bassa carica virale, mentre è sufficientemente alta in soggetti con alta carica virale, ovvero nelle fasi iniziali dell'infezione, quando la capacità di diffusione del virus è massima». Oltretutto, «la rilevazione molecolare delle basse cariche nei soggetti asintomatici può essere fuorviante in questi contesti, in quanto è dimostrato che nella maggior parte di questi casi la diffusione dell'infezione è trascurabile, praticamente nulla nella fase terminale dell'infezione». I medici del settore ricordano inoltre che «non esiste un test ideale per ogni occasione per ogni ambito sanitario di utilizzo», per cui va fatta una valutazione pesando vantaggi e svantaggi. Per esempio, «garantire lo svolgimento di grandi campagne di screening e sorveglianza, evitando nel contempo di sovraccaricare ulteriormente i laboratori delle reti diagnostiche già fortemente stressati da attività diagnostiche, è una soluzione che sembra coniugare buonsenso, efficienza ed efficacia».

L'INDAGINE

Condotta dai ricercatori Ettore Capoluongo, Giuseppe Castaldo e Massimo Zollo, l'indagine del Ceinge ha preso in considerazione un gruppo di pazienti Covid, ricoverati in fasi diverse della malattia dopo essere stati sottoposti al tampone molecolare naso-oro-faringeo, che nel settore è considerato il gold standard (vale a dire il modello di riferimento) per la diagnosi dell'infezione da Coronavirus. Ebbene, se tutti i malati erano positivi con il metodo classico, solo il 50% lo è risultato anche con il test antigenico. La quota è scesa ulteriormente campionando la saliva anziché il muco: 30% con l'analisi molecolare, 20% con quella veloce. «È verosimile che, se il test antigenico o il prelievo salivare venissero applicati a soggetti asintomatici o con sintomi meno severi rispetto a quelli ricoverati (presumibilmente con carica virale più bassa), la sensibilità diagnostica potrebbe essere ancora più bassa», annotano gli autori.

