LA POLEMICA

VENEZIA Ieri sera la notizia è arrivata in Veneto dagli Stati Uniti: l'artista Maggie Taylor e l'organizzazione del Festival della Bellezza hanno raggiunto un'intesa per chiudere la lite sull'immagine del manifesto. Resta però aperta la polemica sullo squilibrio nella lista dei relatori. Sandra Miotto e Paola Poli, rispettivamente consigliere di parità della Regione e della Provincia di Vicenza, hanno inviato alla direzione della rassegna una lettera in cui la richiamano al rispetto dei princìpi «di non discriminazione di genere e delle pari opportunità».

LE OSSERVAZIONI

Miotto e Poli sono partite dal fatto che, «su 22 eventi, 21 sono affidati a uomini ed uno soltanto a una donna». Una sproporzione inaccettabile, secondo le due figure istituzionali, le quali auspicano che le loro osservazioni saranno tenute «in debito conto» per la prossima edizione. «Ciò stigmatizzano rappresenta un forte squilibrio di genere, in un settore peraltro dove non mancano certamente le professionalità e le eccellenze femminili, italiane e straniere. Si evidenzia inoltre che la scelta dell'immagine di una fanciulla per rappresentare il festival Eros e Bellezza, quasi tutto al maschile, non esprime un messaggio positivo di contrasto a pregiudizi e discriminazioni di genere».

Quel ritratto era stato utilizzato senza il consenso dell'autrice Taylor, che con un post su Facebook ha annunciato l'epilogo della vicenda: «Negli ultimi tre giorni sono stata così stressata per il Festival della Bellezza che ha usato le mie immagini senza il mio permesso... Siamo arrivati ad un accordo e si sono anche scusati per l'uso delle mie immagini protette da copyright negli ultimi anni, che non useranno più per il Festival o per Idem (l'associazione organizzatrice, ndr.)». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA