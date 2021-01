LA POLEMICA

VENEZIA «Ha ragione il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte: il Titolo V della Costituzione va rivisto, ma nel senso che vanno tolte tutte le competenze allo Stato e date alle Regioni che così potranno avere la loro autonomia». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia commentando le dichiarazioni di martedì del premier in Senato, quando ha annunciato una riforma della carta costituzionale e facendo intendere la fine del federalismo. Il governatore ha aggiunto: «Ricordiamoci che i paesi che funzionano, come Germania e Stati Uniti, hanno scelto di dare le competenze ai territori». E ha anche stigmatizzato: «Mi dispiace che Conte abbia fatto questo cammeo nel suo discorso per imbonire probabilmente qualcuno che odia l'autonomia. Quel passaggio ha dimostrato zero rispetto soprattutto per gli oltre due milioni di veneti che hanno votato l'autonomia, che non può essere liquidata così».

Quanto alla fiducia ottenuta da Conte a Palazzo Madama, Zaia ha detto che «quel numero è irrisorio, risicato: per governare ci vogliono i numeri e qui non ci sono».

