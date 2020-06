LA POLEMICA

VENEZIA Fosse stato per Luca Zaia si sarebbe dovuto votare a luglio, prima che la curva (al momento ancora eventuale, ma non per niente esclusa) delle reinfezioni esploda il prossimo autunno. Non solo il Governo non l'ha ascoltato, così come non ha ascoltato gli altri governatori chiamati al voto, ma la Camera dei deputati è andata oltre accogliendo un emendamento di Forza Italia - sul quale la Lega, partito di Zaia, si è astenuta - che fissa la finestra elettorale dal 15 settembre al 15 dicembre. Essendo il 15 settembre un martedì, la prima data utile per le elezioni regionali e comunali sarebbe domenica 20 settembre. «Non sono assolutamente d'accordo con la decisione presa dalla Camera - ha detto Zaia - È un gran pasticcio perché la data del 20 settembre significa che o apriremo le scuole più tardi, oppure ci sarà un'apertura lampo delle scuole per poi doverle richiudere per una settimana, visto che saranno seggi elettorali con tanti problemi di sanificazione, a meno che non vogliano farci andare a votare nelle palestre o nei centri parrocchiali oppure nei tendoni. A luglio invece sarà tutto aperto, dalle spiagge, ai ristoranti, ai bar, alle discoteche, ma non si potrà andare al voto. A questo punto ce lo dica il presidente del Consiglio quando si andrà a votare».

LE FIERE

Nel punto di stampa dall'unità di crisi della Protezione civile di Marghera Zaia ha parlato anche della situazione in cui versa il settore fieristico, alla luce dell'incontro di lunedì con il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l'assessore alle Fiere della Regione Lombardia e il ministro Roberto Gualtieri. «Il Veneto - ha ricordato Zaia - è un polo fieristico diffuso importante. Verona ha già perso il 60% del fatturato annuale, pari a circa 65 milioni e circa 700 milioni di affari non fatti proiettandoli sull'indotto. La preoccupazione è che, se non si troveranno le modalità per riaprire, c'è una proiezione a fine anno di un -90%. Per la programmazione autunnale occorrono segnali entro giugno».

A Marghera ieri era presente anche una delegazione del trasporto privato, il cosiddetto Ncc. Al riguardo Zaia ha detto di aver scritto ai ministri De Micheli (Trasporti) e Pattuanelli (Sviluppo economico) per sollecitare un intervento e non ha escluso un aiuto diretto della Regione. (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

