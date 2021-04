Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAVENEZIA Finora in Veneto sono stati vaccinati 245.802 operatori sanitari e sociosanitari, secondo la contabilità della struttura commissariale aggiornata a ieri sera. Dalle varie province, però, arrivano moniti delle Ulss su quote di dipendenti che non si sono immunizzati e che finiscono per venire genericamente etichettati come no vax. Ma la Fp Cgil non ci sta: «Mettere tutto insieme senza distinzioni significa equiparare quel...