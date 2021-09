Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAVENEZIA «Durante l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, l'intero compendio termale delle Regie Fonti di Recoaro fu scelto come quartier generale del feldmaresciallo Albert Kesselring...». Cominciava così un post sulla pagina Facebook del governatore Luca Zaia, per promuovere le visite guidate al bunker «accompagnati da guide in divisa d'epoca della Wehrmacht», apparso martedì e cioè l'8 settembre. Non solo anniversario...