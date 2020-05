LA POLEMICA

VENEZIA C'è stato un tempo in cui la Piazza, ora vincolata da norme e codici scritti dalla Soprintendenza per preservarla, era semplicemente uno dei luoghi di vita della Serenissima. Centro di scambi e di potere, dogale e religioso. Di fronte alla facciata di San Marco, tra le Procuratie, si svolgevano affari e commerci mentre da palazzo Ducale si scriveva il destino di una repubblica chiamata a segnare la storia. Quella Venezia, quella Piazza San Marco, è quella dipinta nel Settecento da uno dei figli prediletti della città d'acqua, il Canaletto. Ed è a lei e alla sua vita pulsante che ora si ispirano oggi i grandi caffè e l'Associazione Piazza San Marco (in cui si riuniscono) per chiedere alla Soprintendenza dei Beni culturali di Venezia - con sede a palazzo Ducale - di avere il via libera all'installazione di ombrelloni nei plateatici.

Il motivo? Ora che bar e locali possono riaprire, è impossibile per i clienti di una piazza senza erba e con poca ombra sopportare il caldo dell'estate e sedersi a sorseggiare un drink o a pranzare in luoghi storici come il Quadri, il Lavena, il Chioggia, il Todaro o il Florian. Lo spunto, si diceva, arriva direttamente dall'osservazione delle tele del Canaletto in cui vede una Piazza brulicante con i tendoni attaccati alle Procuratie

L'EMERGENZA

Il grido d'allarme era stato lanciato martedì sera da Raffaele Alajmo, ceo del gruppo proprietario del Quadri e fratello dello chef stellato Massimiliano, che annunciando la riapertura per oggi del bistrot Il Quadrino, aveva svelato come nelle scorse settimana fosse stata inoltrata una richiesta alla Soprintendenza per avere il via libera all'installazione di alcuni ombrelloni. Al contrario sarebbe stato impossibile sfruttare i plateatici nonostante la delibera con cui il Comune di Venezia dava possibilità a tutti i locali di allargarsi per rispettare le distanze prescritte tra i tavoli, senza dover più pagare il posto fino alla fine del 2020. Senza risposta dalla Soprintendenza, mentre il Quadri ha aperto solo il bistrot al piano terra riducendo i posti, il dirimpettaio caffè Florian, nell'anno del suo terzo secolo - ha deciso di rimanere chiuso.

«Visto il periodo - spiega Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco e titolare del caffè Al Todaro - abbiamo chiesto al Comune di poter installare solo per questa stagione degli ombrelloni per arrivare a Pasqua 2021 senza troppi danni. Veniamo da una situazione difficile, iniziata con l'acqua alta di novembre».

L'idea è di sfruttare gli ombrelloni anche in inverno, installando sul supporto in metallo dei ventilatori o riscaldatori.

LUNGA ATTESA

La mail a Ca' Farsetti con tanto di rendering firmato dall'architetto Giovanna Fanello è stata inviata due settimane fa. Nel dare il suo «sì» e scriverlo in una delibera, il Comune ha girato la palla all'architetto Ilaria Cavaggioni, responsabile dell'area Marciana per la Soprintendenza. Da quel momento è tutto fermo anche perché per Piazza San Marco non vale la deroga prevista dal comma 3 dell'articolo 181 del decreto Rilancio che bypassa l'ok della Soprintendenza per installazioni in altri luoghi vincolati.

Piazza San Marco in pratica fa storia a sé, salotto buono di Venezia e luogo del cuore del mondo. Ma quello che i titolari dei locali vogliono lasciare scritto nella roccia è che in ballo ci sono posti di lavoro: se i grandi caffè non riaprono o se possono lavorare in estate solo dopo il tramonto del sole, ci saranno tagli al personale, già fiaccato da una cassa integrazione arrivata a dare il colpo di grazia in una stagione terribile, aperta dai 187 centimetri di marea della seconda Aqua Granda della storia.

RINASCE LA PROVINCIA

Se San Marco arranca, i locali della provincia e della terraferma veneziana stanno provando a invertire la rotta. Due le leve, sempre nel rispetto delle prescrizioni: la voglia delle persone di ritrovarsi dopo tre mesi asserragliati in casa e le disponibilità delle amministrazioni comunali a concedere spazi più ampi all'aperto trasformando di fatto i luoghi dei locali in nuove aree pedonali, arrivando così a ridisegnare una nuova viabilità delle stesse città.

Il trend aperto dal decreto Rilancio è in crescita e le domande degli esercenti si rincorrono.

