LA POLEMICAVENEZIA «Avanti con la sperimentazione dei tornelli». Il sindaco Luigi Brugnaro ne è ancora più convinto, dopo il blitz di ieri mattina dei centri sociali, che hanno rimosso a forza il varco posto in piazzale Roma, ai piedi del ponte di Calatrava. Un'incursione filmata e verbalizzata dalle forze dell'ordine, che hanno subito trasmesso la notizia di reato alla procura della Repubblica. «Non c'è maggior nemico per chi per professione fa opposizione di chi finalmente prova a fare realmente le cose», ha tagliato corto...