LA POLEMICA

VENEZIA Amareggiato e arrabbiato, Arrigo Cipriani non ci sta, e freme per l'apertura dello storico Harry's Bar. In un momento in cui alcuni scelgono di non aprire e altri invece decidono di cercare di tornare alla normalità, Cipriani si schiera con il dovere di aprire e rilanciare il lavoro. La decisione di diventare zona gialla da lunedì, con la conseguente possibilità di rimettere in moto i pubblici esercizi, lo fa infuriare. Tanto da comprare una pagina pubblicitaria per annunciare sul giornale ai suoi clienti l'apertura dal 1° febbraio: «Avrei avuto cinquanta coperti già prenotati per la domenica, ritardare dopo il fine settimana vuol dire un ulteriore ammanco di trentamila euro di incassi. Ci sono clienti che aspettano da mesi per venire, in cassa ho mille euro e durante la settimana avremo poca gente, faremo dieci coperti al giorno».

Una decisione «incomprensibile» per l'oste più famoso del mondo quella del governo che ha rinviato a lunedì l'effetto del parere del comitato scientifico che ha sancito il ritorno alla zona gialla. Ma c'è anche il dispiacere per il comportamento delle associazioni di categoria, ree - a suo dire - di non esserci battute a sufficienza : «È inammissibile, qua ci portano via due giorni di lavoro e nessuno fa niente. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via da venerdì pomeriggio, il decreto è arrivato lo stesso giorno, perché cambieremo da lunedì? Ho vissuto la guerra, la dittatura, quando viene tolta la liberà non lo sopporto. E invece tutti zitti, stiamo diventando un popolo che si lascia fare tutto quello che vogliono».

Non manca un'accusa anche al mondo vissuto da dietro alla tastiera: «Facebook ha rovinato le coscienze». E le lamentele arrivano anche sul fronte ristori: «A fronte di otto milioni di incassi i ristori ricevuti ammontano a 110mila euro, non è permesso, chi è alla guida del Paese non è adatto». Con tante scuse, infine, ai clienti «per quanto sta accadendo: anche se non è colpa nostra, ma mi scuso per gli altri».

L'IMPEGNO

Per Cipriani la decisione di tenere aperto «è un impegno che fa parte della posizione del mondo della ristorazione». Una storia che si ripete: «Sessant'anni fa tanti miei colleghi erano stati chiamati a una serrata, l'allora presidente degli esercenti era d'accordo, io invece avevo deciso di tenere aperto, avrò fatto 5mila caffè a 50 schei, metà del prezzo corrente». E da ristoratore comprende anche l'esasperazione di chi, nei giorni scorsi, aveva deciso di aprire comunque, sulla scia della manifestazione #ioapro: «Forse se avessi avuto un'osteria sconta l'avrei fatto anche io. Non sono un rivoluzionario armato, però non è possibile che una nazione vada avanti solo su opinioni di virologi e dottori, esiste anche la scienza dell'uomo, che è tale perché lavora. Questi al potere non sanno neanche cosa sia lo sviluppo economico».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA