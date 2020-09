LA POLEMICA

VENEZIA Accusati dal segretario del Partito Democratico veneto Alessandro Bisato di non essersi sufficientemente impegnati nella campagna elettorale a favore di Arturo Lorenzoni, i tre sottosegretari dem Pier Paolo Baretta, Andrea Martella e Achille Variati evitano accuratamente la polemica e si limitano a uno stringato «no comment». Ma dai rispettivi entourage emerge che le parole di Bisato non sono state affatto gradite considerato, ad esempio, che anche uno dei tre sottosegretari era candidato - Baretta a Venezia - e che già durante tutto il lockdown Variati aveva organizzato ogni settimana con i suoi due colleghi le conferenze stampa del sabato mattina per tentare di controbilanciare le quotidiane presenze televisive del governatore Luca Zaia e per affrontare tutti i temi di stretta attualità.

Dunque, la situazione è di reciproca insoddisfazione. Arturo Lorenzoni, candidato presidente della Regione per il centrosinistra, sconfitto sonoramente da Zaia (76% contro il 15%) in una intervista al Gazzettino giovedì scorso ha espresso la sua delusione nei confronti del Pd: «C'era un atteggiamento rinunciatario. Ho dovuto combattere contro la rassegnazione». Il giorno dopo, sempre dalle colonne di questo giornale, Bisato, che da segretario veneto del partito si era candidato in Regione nel collegio di Padova risultando battuto dall'ex parlamentare Vanessa Camani, non è stato tenero sulle cause del nuovo crollo del Pd: «Il risultato è drammatico - ha detto Bisato -. C'è una motivazione tutta interna, su cui chiamerò a responsabilità tutti: le faide dentro al partito producono all'esterno la visione di una comunità lacerata e divisa». E ancora: «Quella decisione (scegliere un candidato esterno, ndr) è stata presa subito dopo l'Emilia Romagna e appena prima del Covid, nel momento in cui il vento della novità erano le Sardine che si aprivano a un mondo altro rispetto a quello codificato dentro un partito. Con il senno di poi, diciamo che l'obiettivo di avere più consiglieri regionali doveva essere tenuto più in conto. Questa presunta apertura ci ha portato a non averne due in più. Ma dal punto di vista umano e politico sono molto vicino ad Arturo, la scelta va portata fino alle estreme conseguenze. Piuttosto i tre sottosegretari, nostri padri nobili, avrebbero dovuto sostenerlo molto di più. Invece il partito nazionale ha deciso di impegnarsi in altre partite maggiormente contendibili».

Interpellati dal Gazzettino, nessuno dei tre padri nobili, come li ha chiamati Bisato, ha replicato. Dall'entourage dei tre è stato però fatto notare che l'accusa di non essersi impegnati è del tutto gratuita, che i sottosegretari sono stati presenti già dai tempi del lockdown, senza contare che Baretta era pure candidato sindaco a Venezia, dove è stato battuto da Luigi Brugnaro. Al netto di ripensamenti visto che il giorno dopo si terranno i ballottaggi in alcuni Comuni, sabato 3 ottobre dovrebbe dunque riunirsi a Padova la direzione regionale del Pd. Le dimissioni di Bisato - che aveva annunciato una conferenza stampa già questa settimana, salvo poi disdirla per presentarsi in partito - sono date per scontate. Ipotesi commissariamento o congresso straordinario? «Io sono per il congresso - ha detto Baretta - così non si discuterà né di nomi né di poltrone, ma di strategie politiche».

