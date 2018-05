CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUn frase di troppo a Strasburgo che fa scoppiare il putiferio a Roma e diventa un caso a Bruxelles. E anche se alla fine arrivano le scuse del diretto interessato, oltre alle rassicurazioni delle più alte istituzioni europee, l'effetto domino finisce per esacerbare un clima già esasperato dalla crisi di governo. Galeotta fu un'intervista del commissario Ue al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, all'emittente tedesca Deutsche Welle News. Dichiarazioni che nella sintesi non virgolettata del giornalista, si trasformano in un...