LA POLEMICA

TREVISO L'Ordine dei medici di Treviso punta il dito contro le priorità previste dal piano vaccinale anti-Covid: «Sono state sbagliate». La protesta nasce dal fatto che i dentisti, complice l'attuale carenza di dosi, sono ancora completamente scoperti. Mentre l'Usl trevigiana ha già vaccinato parte del proprio personale amministrativo. «Sarebbe stato necessario tutelare fin da subito la salute degli odontoiatri, che per definizione lavorano a 20 centimetri dal rischio di contagio mette in chiaro Luigino Guarini, presidente dell'Ordine dei medici di Treviso, che affronta la questione in prima persona come odontoiatra una parte dei vaccini disponibili, invece, è già stata somministrata anche a personale non sanitario. Mentre gli odontoiatri, così come altri liberi professionisti, restano scoperti. Alla luce di questo, è grave che sia slittato il Vaccination day inizialmente previsto per il 23 gennaio».

Quest'ultimo riferimento è alla giornata straordinaria che l'Usl aveva organizzato per vaccinare oltre 6mila operatori della sanità in servizio nel territorio: da medici e infermieri liberi professionisti fino al personale dell'hospice per pazienti oncologici dell'Advar di Treviso e a parte del personale del dipartimento di Prevenzione e dei distretti della stessa azienda sanitaria. L'appuntamento è saltato a causa dei tagli alle forniture dei vaccini decisi da Pfizer. L'obiettivo è riprogrammarlo per metà febbraio. Ma intanto monta la polemica sulla precedenza data ai dipendenti amministrativi dell'Usl. «Noi lavoriamo a pochi centimetri da una bocca aperta, priva di mascherina incalzano i dentisti mentre gli amministrativi trattano con persone protette da mascherina, spesso dietro a un plexiglas». L'azienda sanitaria, però, specifica che sono stati vaccinati solo i dipendenti amministrativi che hanno a che fare con i reparti e che quindi sono a loro volta a rischio di contagio. «Fino ad ora abbiamo vaccinato 15.400 persone, sulle quali stiamo progressivamente completando i richiami. E solo il 9% di questi hanno un ruolo amministrativo», spiega il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA