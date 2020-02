LA POLEMICA

TREVISO Chi pensava di sentire un Oliviero Toscani contrito con voce da the day after ieri si sbagliava proprio. È bastata una notte al fotografo milanese per ritrovare lo smalto di sempre. Metabolizzato il divorzio da Luciano Benetton - causa improvvide esternazioni sulle vittime del disastro del ponte Morando - l'incontenibile creativo è pronto a nuove avventure. Impermeabile alle critiche come ai mea culpa. «Mi sento benissimo - ha spiegato aall'agenzia Adnkronos - Ho grandi progetti in giro, finalmente mi dedicherò a quello che mi piace veramente. E non a difendere i ponti».

Insomma, di pentimento neanche a parlarne. Se non fosse toccato a lui, sarebbe un paradosso su cui costruire una campagna pubblicitaria. Il guru della comunicazione che viene messo alla porta per un errore marchiano di comunicazione. Tuttavia sui tragici fatti di Genova, il fotografo tiene a specificare come «quel giorno lì a Fabrica (quello della visita delle Sardine, ndr) l'interesse non era quello di discutere del ponte Morandi. Questo ovviamente non vuol dire che sono disinteressato alla tragedia, è assurdo pensarlo. Come altri cittadini, come tutti, condivido il fatto che sia tremendo quanto successo a Genova».

Ormai tuttavia il dado è tratto. La decisione del divorzio è arrivata direttamente dal signor Luciano, senza alcun pressing da parte della famiglia Benetton. Semplicemente come l'unica cosa da fare per riparare ad uno sgarbo così doloroso. Per Toscani quindi un 25 aprile. «Mi sono liberato della responsabilità di Autostrade allontanandomi dai Benetton - ha spiegato ancora - Io ero lì per fare altre cose e c'era il problema del ponte Morandi... ora basta, non devo più difendere nessuno, solo me stesso. Sono felice, mi sono liberato. È ovvio che non intendessi dire quello che tutti hanno interpretato».

LE SCUSE

Lui, comunque, le sue scuse le aveva fatte sui social con un post intitolato a chi può interessare nel quale spiegava come la frase estrapolata fosse stata male interpretata. «Ecco, questa è la comunicazione moderna...», osserva infine Toscani: «Io, uomo della comunicazione colpito dalla comunicazione stessa: chi di spada ferisce, di spada perisce».

Se Toscani esterna, Benetton tace. La famiglia sceglie il basso profilo nel desiderio che questa storia venga dimenticata il prima possibile. Tra pochi giorni c'è la presentazione della nuova collezione a Milano, ed è verosimile che il peso della campagna intanto debba essere sostenuto da Jean Charles Castelbajac, lo stilista francese portato da Toscani a Ponzano due anni fa e protagonista della rinascita della United Colors. Pare tuttavia che l'addio si sia svolto, per quanto possibile, in serenità. Toscani e Benetton sono in fondo alle seconde nozze e conoscono bene le logiche di queste situazioni. «È tutto passato, finito! Mi lascio alle spalle questa vicenda» ha concluso il creativo milanese.

LE REAZIONI

Un po' diversamente la pensano i social e la politica. Su Toscani hanno più o meno tutti sparato a zero. Crozza lo imita, Gad Lerner si oppone al coro di critiche ed Elena Donazzan, assessore regionale all'istruzione, commenta duramente. «Ecco una bella notizia: il licenziamento di Toscani, quello che ha dato a noi veneti degli ubriaconi quello del a chi vuoi che interessi se cade un ponte». E non poteva mancare il nemico Matteo Salvini: «Oliviero Toscani è uno dallo squallore umano... L'ho querelato perchè mi ha insultato in ogni modo».

Elena Filini

