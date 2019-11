CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Ufficialmente l'incontro di lunedì tra i vertici di AcelorMittal e il premier, Giuseppe Conte, non è ancora confermato e potrebbe anche slittare a martedì. L'ennesimo segnale di una trattativa tutta in salita per convincere ArcelorMittal a rispettare gli impegni presi per il rilancio dell'ex-Ilva dopo la decisione, una settimana fa, di abbandonare il dossier. Del resto, se è vero che il premier è determinato a trovare una soluzione, rimane però un certo scetticismo ad avanzare una proposta senza le dovute garanzie da...