LA POLEMICA

ROMA Serrato botta e risposta tra il Comitato tecnico scientifico ed il viceministro della salute Pierpaolo Sileri che nella trasmissione di La7 Di martedì' ha chiesto al Cts «risposte e non solo bollettini», in particolare su quarantene e tamponi. Una polemica che ha assunto toni accesi, tanto che una decisa di esperti già ventilava dimissioni in massa. Fino all'intervento del premier Giuseppe Conte: «Ho parlato con Sileri e mi ha spiegato che non c'era nessuna polemica perché ha sempre pubblicamente apprezzato l'operato, la professionalità, la competenza di tutti i componenti del Cts. Sono gli esperti della comunità italiana e lavorano gratuitamente. Su un paio di profili c'è una riflessione in atto».

Nel pomeriggio fonti del Comitato tecnico scientifico avevano però fatto trapelare che si imputavano al Cts responsabilità che non ha nel tentativo di strumentalizzare il lavoro degli esperti. E si sarebbe tenuta anche una riunione straordinaria per censurare le critiche giudicate «avventate e superficiali».

LA LETTERA

Alla riunione sarebbe seguita anche una lettera al ministro Roberto Speranza. È stato poi un membro del Cts, Alberto Villani, che ha ridimensionato indiscrezioni e botta e risposta a distanza, assicurando che il Cts «non è arrabbiato». «Il viceministro Sileri è un esponente del nostro governo - ha detto Villani - e come tale ha tutta la nostra stima. È un rappresentante del governo, il Cts è un organo consultivo del governo e abbiamo profondo rispetto di tutte le istituzioni».

L'inizio della frizione ha preso il via l'altra sera nel corso del programma di Giovanni Floris. Tra gli ospiti il viceministro della Salute che ha sottolineato l'importanza di decidere sull'eventuale diminuzione dei giorni di quarantena e sulla possibilità di fare test salivari nelle scuole come negli aeroporti. La querelle è poi proseguita su un'altra tv. Il viceministro parlando a Timeline su Sky TG24 ha spiegato le proprie ragioni: «Le mie dichiarazioni sono state solo una richiesta per avere risposte».

