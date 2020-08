LA POLEMICA

ROMA Per uno studente positivo non verrà chiusa l'intera scuola. Saranno i medici, di volta in volta, a valutare la situazione e decidere come intervenire per fermare i contagi. La procedura quindi, qualora un ragazzo o un docente dovesse contrarre il Covid-19, non sarà uguale per tutti: non verrà automaticamente chiuso l'intero istituto ma verrano prese decisioni caso per caso, insieme alla Asl di zona, in base al numero dei contatti e di ulteriori nuovi contagi che emergeranno durante i test di controllo

A meno di un mese dalla ripresa delle lezioni in presenza, i dirigenti scolastici hanno individuato delle procedure standard emanando una sorta di vademecum. Per aprire in sicurezza però sarà necessario poter contare sulle strutture al completo: vale a dire sugli spazi necessari e sui banchi monoposto, richiesti al ministero dell'istruzione. Su questo punto l'Associazione nazionale dei presidi chiede da giorni un chiarimento relativo ai tempi di consegna: la data prevista per l'arrivo dei banchi nelle classi è stata inizialmente indicata per il 12 settembre, almeno come avvio delle consegne, per poi arrivare fino al 14, primo giorno di scuola. Dagli uffici del commissario Arcuri assicurano che arriveranno i primi di settembre. Ma la paura che i tempi si possano allungare mette in allarme i dirigenti: «Entro questa settimana - ha chiesto Antonello Giannelli, presidente dell'Anp - dobbiamo avere il calendario delle consegne. Non si può organizzare tutto dall'oggi al domani».

IL QUADRO

Intanto ogni scuola si sta organizzando per avere un'aula o uno spazio ad hoc per isolare casi sospetti: nel caso in cui un alunno o un adulto presentasse sintomi, verrebbe portato in questa stanza e tenuto sotto controllo in attesa dell'arrivo del medico. Proprio come è avvenuto durante gli esami di maturità: ora sarà più difficile avere uno spazio apposito visto che tante scuole sono ancora a caccia di aule. Un problema che riguarda soprattutto il Sud. Non solo spazi e arredi, per i presidi si apre un periodo complicato anche per quanto riguarda le grandi responsabilità a cui vanno incontro. Nelle operazioni organizzative, infatti, non possono perdere di vista un aspetto cruciale: la responsabilità di quel che accade a scuola è la loro. E' così quando uno studente si fa male, ad esempio, o quando un istituto fatiscente non viene messo in sicurezza. Con il Covid inevitabilmente l'allerta è altissima: se partono i contagi all'interno di una scuola, di chi sarà la responsabilità? «Prima della riapertura delle scuole - continua Giannelli - abbiamo chiesto di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il Covid è equiparato a un incidente sul lavoro. Se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla».

Intanto domani il Comitato tecnico scientifico si riunirà nuovamente per mettere a punto la riapertura delle scuole: la ministra Azzolina ha ribadito la necessità di riaprire il 14 settembre: «Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano». E domani si riunirà il Comitato tecnico scientifico: «Cerchiamo soluzioni praticabili per tutti - spiega Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria ed esperto del comitato - ci sono scuole che apriranno senza problemi e altre che dovranno riuscire a farlo con i mezzi che hanno».

Lorena Loiacono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

