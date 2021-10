Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAROMA No, non è - o non è ancora - la Polexit. Ossia l'uscita della Polonia dall'Europa. Ma lo strappo di Varsavia è eclatante. L'articolo 1 e l'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Ue non sono compatibili con la Costituzione della Polonia. Con questa sentenza della Corte Costituzionale polacca, quel Paese porta all'estremo il suo scontro con Bruxelles (la von der Leyen è furibonda).I polacchi, che vogliono difendere...