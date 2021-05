Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAROMA In pieno conto alla rovescia per il rinnovo dei vertici Rai, sul palco del concertone del Primo maggio è scoccata la scintilla che ha innescato una polemica violentissima sulla Rai e sul disegno di legge Zan contro l'omofobia che nei prossimi giorni sarà votato in Senato.Protagonista del caso il cantante Fedez che, in poche parole, prima ha attaccato la Lega perché contraria alla legge Zan e poi ha accusato la Rai -...