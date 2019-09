CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICA ROMA Il concetto è sempre lo stesso: senza Forza Italia il centrodestra non va da nessuna parte. Ma a cambiare sono i toni, sempre più critici - per non dire tranchant - nei confronti di chi sta continuando a rosicchiare i suoi consensi: Matteo Renzi e il suo partito centrista da una parte, i compagni di coalizione dall'altra. Il Cavaliere parla di Fratelli d'Italia come non aveva mai fatto: «Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi nel governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi».Tanto che...