LA POLEMICAROMA I trattati internazionali e le prerogative dei ministeri della Difesa e delle Infrastrutture sono due i fronti aperti del decreto Sicurezza bis, diffuso, in bozza, ieri dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il provvedimento stride innanzi tutto con il diritto. A cominciare dalle multe previste per chi soccorra i migranti in mare, ultima offensiva del ministro dell'Interno contro le ong. Così se dal punto di vista politico crea l'ennesima crepa nella fragile architettura del governo gialloverde, sono i tecnici dei...