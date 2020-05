LA POLEMICA

ROMA Davigo è sempre Davigo. E rieccolo in tivvù, a Piazza Pulita. E sembrano boutade ma non lo sono le sue dichiarazioni di principio nelle quali il garantismo è rimasto a casa. E proprio di casa si parla: «Se invito qualcuno a cena da me e quello va via portandosi le posate d'argento, non devo aspettare la sentenza di Cassazione per non invitarlo di nuovo». Ovvero il lodo Piercamillo è così formulato: «L'errore italiano è sempre quello di aspettare le sentenze». Davigo scatena una bufera con le sue parole che Cesare Beccaria non condividerebbe. E viene bersagliato anche da critiche l'ex simbolo di Mani Pulite e capofila della magistratura più combat: da destra a sinistra, gli dicono che sbaglia, che «fa paura» (Renzi), che la civiltà giuridica è altra cosa e via così. Ma pur non essendo egli un tipo indulgente, va considerato stavolta che Davigo stava parlando del caso Palamara, quello delle chat dei magistrati sulle nomine al Csm. Dicendo che è inutile aspettare le sentenze, voleva dire forse che bisognerebbe intervenire subito e fare chiarezza il più presto possibile in questa storiaccia? L'attenuante del cortocircuito comunicativo potrebbe starci. Certamente ci stanno però le parole che disse Aldo Moro alla Costituente, nel settembre del 46: «La presunzione d'innocenza è un impedimento dell'arbitrio e un principio che è necessario stabilire». Anche per chi ha un paio di posate nella tasca.

Mario Ajello

