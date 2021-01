LA POLEMICA

PARIGI Se impeachment deve essere, che non sia digitale, deciso da amministratori delegati, decretato via il comunicato di un'azienda: anche i leader che non amano Donald Trump (una netta maggioranza, nelle circostanze attuali) non hanno apprezzato l'oscuramento dei suoi profili social, da Twitter (quasi 90 milioni di followers contro i 74 milioni di elettori che lo hanno votato a novembre) a Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch. Youtube ha ritirato molti dei video in cui contestava i risultati elettorali e ieri anche il social network conservatore Parler, dove i sostenitori del presidente Usa avevano trovato rifugio, è stato messo off-line. «Sono scioccato» ha detto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire.

Di «misure problematiche» ha parlato la cancelliera tedesca Angela Merkel. «Decisioni prese senza il legittimo controllo democratico» ha denunciato il commissario europeo Thierry Breton, mentre da Bruxelles la Commissione ha auspicato «una maggiore regolamentazione del mondo online da parte dei governi». Da destra a sinistra, che a zittire Trump sia stata «un'oligarchia digitale» preoccupa. Perché potrebbe costituire un pericoloso precedente e soprattutto perché ha rivelato urbi et orbi il vuoto normativo che regna nello spazio on line, diventato in larga parte anche uno spazio istituzionale di dibattito pubblico. «La regolamentazione dei giganti del digitale non può essere decisa dalla stessa oligarchia digitale che li governa» ha detto il francese Le Maire, evocando «una minaccia»: «il popolo sovrano, gli Stati e la giustizia» sono i soli legittimati «a intervenire».

La Corte Costituzionale ha respinto a giugno, giudicandolo contrario alla libertà d'espressione, un progetto di legge per contrastare la diffusione on line di contenuti illegali: «Quanto accaduto ci dimostra che bisogna trovare un'altra strada ha detto il portavoce del governo Gabriel Attal C'è una bella differenza tra moderare un contenuto e impedire a una persona di esprimersi». A Berlino, stesse, grosse perplessità. Poco importa che le relazioni di Angela Merkel con Donald Trump siano sempre state quanto meno laboriose: la Cancelliera non ha apprezzato che un presidente eletto sia stato silenziato dai Ceo di aziende high-tech: «È possibile interferire nella libertà d'espressione, ma soltanto secondo i limiti definiti dal legislatore, e non attraverso le decisioni dei dirigenti di un'azienda» ha detto per lei il portavoce Steffen Seibert. «Per questo ha aggiunto Seibert la cancelliera considera problematico che gli account del presidente americano sui social network siano stati chiusi definitivamente».

Critiche anche a Bruxelles, dove l'argomento è più che mai di attualità, con il Digital Services Act presentato lo scorso 15 dicembre proprio per stabilire «come moderare i contenuti» e stabilire «in termini chiari quali sono le regole» anche «sulla decisione di sospendere un account». Sul Trump bannato, un portavoce della Commissione ha evocato la necessità di «conciliare il rispetto dei diritti fondamentali con una maggiore responsabilità delle piattaforme». D'accordo, da Parigi, anche il sottosegretario all'Economia digitale Cédric O: «oltre l'hatespeech, abbiamo bisogno di creare una nuova supervisione democratica: la decisione di Twitter su Trump pone questioni fondamentali sulla regolamentazione del dibattito pubblico». «Assistiamo a una destituzione digitale, prima che ci sia un qualsiasi impeachment ha commentato l'esperta di diritto digitale americano Florence G'sell c'è un evidente problema democratico». La censura dei social, e le relative reazioni politiche globali, si sono abbattute anche sulle Borse. A Wall Street Twitter è precipitata in apertura perdendo il 10,12 per cento mentre Facebook ha ceduto il 3,3. Nel corso della giornata sono andate in rosso anche Apple, Amazon e Google.

Francesca Pierantozzi

