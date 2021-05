Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAPARIGI Con Emmanuel Macron, è stato il motore principale del cambio di marcia della Francia sulle estradizione degli ex terroristi italiani. Oggi, a chi esprime dubbi sulla nuova politica di Parigi e lancia appelli per non abbandonare la «dottrina Mitterrand», il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti, risponde: «Ricordate Cesare Battisti, tutti erano in sua ammirazione... poi cosa disse lui? Di aver preso in...