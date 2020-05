LA POLEMICA

PADOVA Un video di 2 minuti e 7 secondi, spezzone di un convegno in streaming sulla fase 2 in materia di chirurgia plastica, da effettuare in sicurezza. E l'effetto è quello di una bomba lanciata nell'operoso pianeta dell'assistenza. Nel mirino, le parole del direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, Daniele Donato che accusa gli specializzandi: «escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono i soggetti che nel momento in cui si inseriscono nell'ospedale creano maggior pericolo». Milleseicento i giovani medici in formazione in servizio nell'Ospedale di Padova, tasselli di uno sforzo anti-Covid corale, stipendio sotto forma di borsa di studio da 1.600 euro al mese; 36 i contagiati dal virus su un monte complessivo di 140 operatori sanitari risultati positivi. Troppi per Donato che, in video, afferma che la diffusione del contagio nel personale sanitario sarebbe avvenuta soprattutto «nei momenti di socializzazione al di fuori dell'area assistenziale tra gli specializzandi: quando erano in ospedale e dovevano seguire tutte le misure di barriera erano estremamente precisi e monitorati, ma nel momento in cui si trovavano nella loro sala per mangiare un panino assieme o usare il computer, questi comunque hanno trovato dei momenti di contatto e di comunione che hanno favorito la trasmissione del virus».

LA BUFERA

Sorpresa e imbarazzo per quelle uscite autorevoli, peraltro dette e ascoltate nel giorno della Festa dei Lavoratori. «Il direttore sanitario dovrebbe vergognarsi e chiedere immediatamente scusa - ha tuonato il presidente nazionale di FederSpecializzandi Mirko Claus, medico in formazione specialistica proprio all'Università di Padova -, alludere che la causa dell'infezione siano stati i colleghi nei momenti di pausa e conforto tra un turno e l'altro, e non l'esposizione professionale, ritengo sia semplicemente indegno». Mentre le associazioni di giovani medici stanno valutando azioni legali, minacciando di #restareacasa, è un rincorrersi di prese di posizione, pressochè sovrapponibili. Dai giovani medici di medicina generale della Fimmg che si sono chiesti se il direttore sanitario abbia fatto tutto il necessario per garantire la salute dei suoi specializzandi, alla Fp Cgil Medici che ha portato solidarietà alla categoria. Peraltro, a metà marzo, in occasione della cerimonia di apertura dell 798° Anno accademico dell'Università patavina, il magnifico rettore Rosario Rizzuto concesse l'onore di assistere in presenza alla cerimonia a solo due persone, due specializzandi, presi a simbolo degli sforzi profusi per combattere il coronavirus. «Per loro, una sola parola - ha confermato ieri Rizzuto - a caratteri cubitali: grazie». Scuse doverose ha sollecitato il governatore Luca Zaia che, affiancato dall'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha definito gli specializzandi una colonna portante. Scuse che non si sono fatte attendere. Le riflessioni sono state estrapolate da un seminario; i ragionamenti riguardavano aspetti epidemiologici e di carattere preventivo e non erano giudizi attinenti a categorie professionali, ha precisato Donato. Basteranno?

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA