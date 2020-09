LA POLEMICA

PADOVA Si doveva parlare di export e delle azioni messe in atto dal governo per rafforzare l'azione all'estero delle imprese venete e lombarde. E protagonista alla Camera di Commercio di Padova della tappa per presentare appunto il Patto per l'export, strumenti e opportunità, sarebbe dovuto essere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il quale peraltro su questi temi si è soffermato, ribadendo più volte che «le aziende oggi hanno una rete su cui contare per rafforzare le azioni finalizzate a vendere prodotti oltre confine, lasciando però il lavoro nel nostro Paese. Si tratta di una grande tradizione italiana, che rappresenta il 32% del Pil e sarà fondamentale per la ripresa».

Invece, la scena, anzi il fuori scena visto che ha parlato a margine della riunione a cui hanno partecipato numerosi relatori e alla quale in videoconferenza hanno assistito oltre 600 addetti ai lavori, gliel'ha rubata Massimo Finco, presidente vicario di Assindustria Veneto centro, il quale non ha avuto esitazioni a polemizzare, in toni più che accesi, con il numero uno della Farnesina. Contestando innanzitutto il fatto di non aver avuto la possibilità di parlare durante i lavori, ha demolito le affermazioni del leader pentastellato. «Avrei voluto esprimere il mio pensiero, ma mi è stato detto di mettermi la mascherina e di non intervenire. Da veneto sono orgoglioso che le cose qui vadano meglio che nel resto d'Italia e che durante la pandemia abbiamo dimostrato di saperci fare. Ma è chiaro che economicamente non dobbiamo confrontarci fra regioni italiane, bensì con la Germania e con i sistemi mondiali. La pandemia ha evidenziato in maniera maggiore tali difficoltà e di questo oggi avrebbe dovuto parlare Di Maio, ma non l'ha fatto. Ma cosa stiamo facendo per rilanciare le imprese?».

LA CRITICA

Finco, senza un istante di pausa, ha proseguito: «Mi fa piacere che le Camere di commercio venete si stiano unendo, perché facciamo ridere difendendo il made in Padova, in Treviso, o in Vicenza, mentre dovremmo avere una dimensione almeno regionale. La battaglia è dura, noi siamo pronti, però combattano pure i politici, senza buttare a pioggia cose che non esistono. Noi imprenditori siamo al limite, da soli non ce la facciamo più. Di Maio ha parlato di una guida per l'export, ma non prendiamo in giro le aziende: ne abbiamo 100mila e 95 mila sono sotto il milione di fatturato». A questo punto il presidente Finco ha concluso con un affondo. «Sono amministratore della Facco, azienda con più di mille dipendenti di 25 diverse nazionalità che lavora nei 5 continenti, ma non conosco nessun ufficio Ice, nessun ambasciatore, nessun console. Ci stiamo arrangiando, siamo soli nel mondo e invidiamo tutti, perfino i cinesi, che si muovono in un sistema. Esportiamo prodotti ben fatti, a prescindere dal territorio, ma le industrie per vendere nel mondo devono essere globali, producendo qui e anche fuori. Però per promuovere la globalizzazione servono risorse. Ambasciate e consolati siano casa per le imprese ha detto il ministro: mi auguro che sia davvero così, è quello di cui abbiamo bisogno».

Nicoletta Cozza

